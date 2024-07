Napoli-Hermoso, Manna va avanti: superata l’Inter, due aspetti da risolvere

Mario Hermoso è in cima alla lista dei desideri del Napoli di Conte: mancano ancora due nodi da sciogliere per portare tentare l’assalto definitivo.

Tre colpi già ufficializzati ed una campagna acquisti che ha scaldato gli animi dei tifosi azzurri. Il Napoli si prepara alla nuova stagione con consapevolezza sempre più granitiche: Antonio Conte ha già dato una spinta importante a tutto l’ambiente, riuscendo anche a lavorare a livello interno con questioni spigolose risolte nel migliore dei modi.

Vedi il caso Di Lorenzo, ad un passo dall’addio e con la Juve nel mirino: Davide Manna e l’allenatore sono stati protagonisti di un’opera di convincimento importante, arrivando cosi a trattenere il capitano e convincendo l’agente ad abbandonare l’idea di svestire la maglia azzurra.

Anche con Khvicha Kvaratskhelia pare che proprio la figura di Conte sia stata decisiva per placare gli animi e convincere il giocare a restare al Napoli. C’è la necessità di dare una svolta dopo una stagione disastrosa come quella vissuta lo scorso anno e proprio dal nuovo allenatore si è ripartiti per dare ai tifosi degli elementi sui quali riporre fiducia.

Quali saranno i prossimi colpi? Sulla lista di Manna resta Mario Hermoso, altro difensore che andrebbe a completare un reparto che aveva bisogno di essere puntellato. Ma a che punto siamo?

Napoli su Hermoso: mancano due nodi da sciogliere

Non c’è soltanto il Napoli sull’ex difensore dell’Atletico Madrid: anche l’Inter ha messo gli occhi su di lui ma ancora non si è arrivati ad una quadra, cosi come con gli azzurri. Ecco perché ad oggi, come confermato dal giornalista di Dazn Orazio Accomando, sembra ancora il Napoli in vantaggio rispetto ai campioni d’Italia in carica.

Ci sono, però, ancora dei nodi da sciogliere: se ancora non si è arrivati ad una chiusura definitiva, molto dipende dalle commissioni che come sempre condizionano le politiche di Aurelio De Laurentiis, e c’è poi una cessione da fare prima di poter arrivare alla definizione dell’operazione.

In sostanza: il Napoli, prima di mettere dentro un altro acquisto, ha bisogno di fare una cessione importante, fare cassa e poi eventualmente fare un altro investimento. In questo senso, di sicuro Mario Hermoso rientra tra gli obiettivi più alti nella lista di Manna. Servirà aspettare qualche giorno, eventualmente qualche settimane, prima di capire se il Napoli riuscirà a gettare solide basi per chiudere l’affare.