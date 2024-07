Rrahmani: “Rafa Marin? La società ha scelto giocatori forti! Koulibaly e Kim imparagonabili”

19.41 – Buonasera amici di SpazioNapoli! A breve comincerà l’evento dalla piazza di Dimaro dove ben quattro calciatori del Napoli risponderanno alle domande dei tifosi. Tra questi anche anche il difensore Amir Rrahmani!

19.55 – Comincia l’evento ed ecco la prima domanda: cosa ha pensato alle prime parole ‘Amma fatica’? “Sappiamo che tutti dobbiamo lavorare forte e tornare dove dobbiamo tornare.

Cosa pensi di Conte? “Il fatto che è stato allenatore di tante grandi squadre, potete immaginare essere allenatore di queste squadre non è facile. Solo questo parla”.

Cosa pensi di Rafa Marin? “Quelli che ha scelto la società sono sicuramente forti”.

Sull’inizio della stagione: “Ognuno di noi deve ambientarsi e seguire le indicazioni del mister. Serve un po’ di tempo per automatizzare i movimenti e le scelte, quindi l’unica cosa che possiamo fare adesso è lavorare e capire quello che vuole il mister.”

Per te è stato più forte Koulibaly o Kim? “Non si possono paragonare, Kim ha fatto un solo anno mentre Kouli è stato qui per tanto tempo con stagioni importanti. E’ difficile paragonare questi due casi”.

Dovete uscire con le maglie sudate dal campo. “Non si mette in discussione questo, è il minimo che puoi fare per questa maglia”.

Nella difesa a 3 sei più adatto nel braccetto o centrale? “A Verona ho giocato centrale destro, ma ho giocato qualche centrale in alcune partite. Per me non è un problema, vediamo dove mi vede meglio il mister”.

Squadra favorita per lo Scudetto? “Il Napoli!”.

20.27 – Termina qui l’evento.