Calciomercato Napoli, Manna tenta il colpaccio: un ostacolo blocca gli azzurri

La dirigenza del Napoli lavora per rinforzare la rosa. Il neo direttore sportivo Manna è alle prese però con una grossa problematica.

Dopo l’ultima difficile stagione in casa Napoli c’è aria di rivoluzione. L’arrivo di Manna e Antonio Conte in panchina hanno portato una ventata di aria fresca e gli azzurri vogliono tornare in Europa, obiettivo principale per la prossima stagione. Il decimo posto della stagione post scudetto non è stato dimenticato e ora i tifosi vogliono una reazione d’orgoglio.

Conte avrà il compito di rigenerare la squadra sia fisicamente che mentalmente, ma serve anche un mercato e gli azzurri sono una delle squadre più attive sul mercato. Il Napoli ha chiuso già tre colpi di primo piano come Spinazzola, Rafa Marin e soprattutto Alessandro Buongiorno, arrivato in azzurro per quasi 40 milioni di euro e tra i colpi più onerosi della storia del club partenopeo. Il mercato è tutt’altro che finito e in casa Napoli potrebbero esserci novità un giorno dopo l’altro.

Gli azzurri valutano anche colpi nel reparto offensivo e la società – come ormai riportato da più fonti – monitora la situazione di Mason Greenwood, stellina del Manchester United, in uscita dal club inglese. Il giocatore piace molto a Manna che studia l’affare, una trattativa che si preannuncia tutt’altro che facile.

Calciomercato Napoli, diversi ostacoli sul cammino di Manna

Greenwood è in uscita dai Red Devils, ma i guai passati con la legge (la brutta vicenda con la compagna) fanno riflettere diversi top club. Il Napoli – cosi come il Marsiglia – è intrigato dall’opzione relativa al giovane talento ma la trattativa si preannuncia tutt’altro che facile. Greenwood costa 30 milioni più una percentuale abbastanza alta sulla rivendita del giocatore ma il Napoli attualmente è bloccato.

Come riporta il Corriere dello Sport c’è Lotito che è pronto a chiudere subito, ma lo United e soprattutto il giocatore attendono. Il Napoli è intrigato, ma non può affondare senza cessioni, visto i tanti giocatori nel reparto offensivo del club partenopeo. Solo una cessione potrebbe aprire le porte a Greenwood, ma lo United vuole chiudere in tempi brevi. L’affare è sempre più complicato, Greenwood piace a Manna ma al momento il colpo è di difficile realizzazione.

Tralasciando Osimhen il Napoli ha diversi giocatori sulla trequarti, fin troppi considerando anche che il prossimo anno non ci saranno coppe europee. Per provare l’assalto a Greenwood servono una o due cessioni in quel reparto e solo poi Manna potrà piazzare l’affondo.