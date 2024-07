Calciomercato Napoli, Conte aveva dato l’ok all’acquisto: l’ex obiettivo firma in Serie A

Calciomercato Napoli, salta l’arrivo del pupillo di Conte: il club di Serie A ha chiuso un grandissimo colpo.

Il direttore dell’area tecnica Manna sta facendo davvero di tutto per accontentare tutte le richieste di Antonio Conte e formare una squadra di assoluto livello per il prossimo campionato. Il dovere è quello di migliorare e non di poco il decimo posto dello scorso anno: il tecnico ha già fissato l’occhio sul ritorno in Champions League come minima possibilità, ma sognare qualcosa in più rimane lecito.

Per questo, sono già arrivati Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, ma sono in programma altri acquisti anche in altri reparti oltre a quello difensivo. Per il centrocampo, un’idea era stata quella di Marco Brescianini, per cui anche Antonio Conte aveva dato l’ok per l’acquisto. Il calciatore si prestava infatti molto bene sia ad un centrocampo a due, che a 3, oltre che come possibile trequartista in un 3-4-2-1.

Calciomercato Napoli, Brescianini verso l’Atalanta

L’acquisto per il calciatore del Frosinone sembra però definitivamente saltato: secondo la Gazzetta dello Sport, domani arriverà la chiusura definitiva dell’affare con l’Atalanta. Sembra oramai tutto fatto per portarlo alla corte di Gasperini e rinforzare, così, un club concorrente per le posizioni europee rispetto al Napoli.

Il Frosinone aveva acquistato il calciatore dal Milan nella scorsa estate per rafforzare la rosa che avrebbe dovuto affrontare la Serie A, emergendo come uno dei migliori calciatori della rosa con i suoi 4 gol in stagione. Dopo solo un anno, arriva un’importante plusvalenza con la cessione alla Dea per circa 10 milioni di euro. Grande crescita anche per la sua carriera, che, dopo una serie di prestiti nelle serie minori e un solo anno in Serie A, lo vedrà impegnato addirittura nella prossima edizione della Champions League.

Salta così il suo arrivo al Napoli, ma sicuramente il grande mercato fatto fin qui renderà il boccone molto meno amaro per il suo estimatore Antonio Conte. In più, in quella zona di campo il Napoli sembra numericamente piuttosto coperto, vista la presenza di Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Jens Cajuste e Michael Folorunsho. Il tecnico salentino sembra intenzionato ad optare per soluzioni tattiche che permettano l’impiego di soli due centrocampisti centrali, motivo per cui tali giocatori da soli dovrebbero bastare nella costruzione della rosa. Grandi aspettative soprattutto per Folorunsho, che potrebbe davvero rappresentare un nuovo titolare nel reparto: Conte si è già espresso con parole molto positive per lui.