Ritiro Napoli, prosegue l’allenamento mattutino a Dimaro: un azzurro inizia a parte!

Prosegue il ritiro del Napoli a Dimaro. Gli azzurri si sono suddivisi in due gruppi per l’allenamento mattutino.

Il Napoli è impegnato a Dimaro per la preparazione estiva prima dell’inizio ufficiale della stagione. In Trentino, gli azzurri seguiranno gli ordini di mister Antonio Conte per farsi trovare al meglio in vista dei prossimi impegni. Oggi è il terzo giorno di allenamento e la squadra si è suddivisa in due diversi gruppi.

Da poco, è terminato l’allenamento del primo gruppo che è poi rientrato negli spogliatoio. I primi interpreti, hanno lasciato spazio al secondo gruppo che è sceso in campo in compagnia del neo allenatore azzurro. Proprio in questi minuti, sta andando in scena la preparazione nel campo di Dimaro.

In corso l’allenamento del Napoli a Dimaro: le ultime

In questi minuti, il Napoli si sta allenando a Dimaro. Dopo aver diviso la squadra in due gruppi, Antonio Conte è attualmente in campo con i “secondi” interpreti. Gli azzurri stanno svolgendo diversi esercizi, con il gruppo che è attualmente composto da: Juan Jesus, Anguissa, Popovic, Lindstrom, Ngonge, Simeone, Spinazzola e diversi giovani. Tra questi, è però presente anche Amir Rrahmani, il quale ha svolto una prima parte di allenamento personalizzato in compagnia di un preparatore atletico.

Il centrale azzurro è però rientrato in gruppo, continuando il resto degli esercizi con i compagni. La preparazione a Dimaro prosegue secondo lo schema di Antonio Conte, il quale sta facendo lavorare i suoi ragazzi per arrivare nella miglior condizione fisica in vista del primo impegno.