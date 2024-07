Osimhen, la cessione continua ad essere la priorità: intanto si apre un clamoroso scenario!

Il futuro di Victor Osimhen resta ancora in bilico. Le ultimissime sulla volontà del bomber azzurro e non solo.

Sono giorni caldi per il futuro di Victor Osimhen al Napoli. L’attaccante nigeriano è l’indiziato numero uno a lasciare il club azzurro, anche se al momento nessuna compagnia si sarebbe interessata al giocatore. La situazione, infatti, non è per nulla semplice al momento. Il presidente De Laurentiis e il resto della dirigenza, hanno inserito l’ex Lille nella lista dei partenti, ancor più per beneficiare della grossa somma sottolineata dalla clausola inserita nel contratto.

La missione partenopea, però, si starebbe nettamente complicando nelle ultime ore. Infatti, l’ultima stagione di Victor Osimhen non è stata affatto semplice. Il calciatore ha vissuto diverse situazioni “complicate”, legate ad infortuni, disagi fuori dal campo e ancor più l’impegno in Coppa d’Africa con la sua Nigeria. Tutto ciò non gli ha permesso di rendere al meglio con gli azzurri, anche se in diverse occasioni è riuscito ad essere decisivo. Nelle ultime ore, si starebbe parlando nuovamente della prossima destinazione dell’attaccante.

Osimhen, il PSG si allontana: sullo sfondo c’è ancora l’Arabia Saudita

Napoli ed il Napoli si aspettavano un mercato del tutto diverso per Victor Osimhen. Dopo aver portato la squadra sul tetto d’Italia solo due anni fa, il calciatore nigeriano ha vissuto una stagione molto complessa. Tutto ciò non gli sta permettendo di trovare una nuova destinazione adeguata alle sue qualità. Stamane, come riportato da “Il Mattino” è stato sottolineato che la cessione dell’ex Lille continua ad essere una priorità per il club azzurro. Infatti, i 10 milioni di euro a stagione pesano nettamente sul bilancio della dirigenza capitanata da Aurelio De Laurentiis. Non a caso, l’agente del calciatore potrebbe sbarcare a Dimaro per discutere nuovamente con la società.

Il vero problema legato al giocatore é: la mancanza di acquirenti. Infatti, al momento nessuna società ha palesato un interesse così forte da pagare la clausola rescissoria inserita nel contratto. Quest’ultima sottolinea il valore di mercato del giocatore, che a parer di Aurelio De Laurentiis si aggira sui 120 milioni di euro. Attualmente, l’unica opzione “viva” potrebbe essere quella legata all’Arabia Saudita, con l’Al-Ahli che sembrerebbe interessata alle prestazioni del giocatore.

Oltre ai club sauditi, nelle ultime settimane, si era parlato anche di un possibile interessamento da parte del PSG. I parigini sembravano essere in pole, ma poi non sono stati alimentati ulteriori contatti per chiudere l’operazione. Non a caso, ciò che avrebbe potuto far “deteriorare” i rapporti con il Napoli potrebbe essere stato il caso legato ai contatti con Khvicha Kvaratskhelia.