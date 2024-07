Napoli, si discute il rinnovo di Kvara: arriva l’annuncio dell’esperto

Nel corso della conferenza stampa odierna, Antonio Conte ha parlato anche del futuro di Kvaratskhelia. Arriva l’annuncio dell’esperto di mercato.

Il Napoli è stato fin qui uno dei club più attivi sul mercato, con già tre colpi in entrata ufficializzati. La dirigenza ora passerà il proprio focus sulle cessioni, ma anche su alcuni rinnovi contrattuali.

Uno dei temi più caldi riguarda il futuro di Kvaratskhelia, con il Napoli che continua a spingere per il rinnovo. Arriva l’annuncio dell’esperto di mercato su questa situazione.

Napoli, si punta al rinnovo di Kvaratskhelia: l’annuncio dell’esperto di mercato

Nel terzo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida, si è tenuta la conferenza stampa di mister Antonio Conte. Il tecnico del Napoli ha toccato svariati temi durante la conferenza, tra cui le situazioni di Di Lorenzo e Kvaratskhelia. Quella del capitano è rientrata, mentre quella del georgiano è ancora in bilico. Il tecnico salentino si è mostrato fiducioso sulla permanenza dell’esterno al Napoli. Intanto è arrivato anche il tweet di Fabrizio Romano, che ha annunciato come il Napoli sia fiducioso di chiudere un accordo per il rinnovo di Kvaratskhelia nelle prossime settimane.

Aurelio De Laurentiis ed il Direttore Sportivo Manna stanno lavorando da alcune settimane al rinnovo dell’esterno georgiano, in modo da scongiurare una sua partenza. Il PSG continua ad essere in forte pressing su Kvara, ma il Napoli non vuole assolutamente privarsene in questo mercato. Ecco perché il club è al lavoro per trovare un accordo per il rinnovo con adeguato dell’ingaggio per il georgiano. Negli ultimi incontri c’era distanza tra le parti, visto che l’agente di Kvara continua a spingere per l’inserimento di una clausola rescissoria che il Napoli non vuole integrare nel nuovo accordo.

Nonostante ciò, il Napoli si è mostrato fiducioso per concludere l’accordo che porterà al rinnovo dell’esterno georgiano. Le parti sono in costante contatto, e probabilmente l’incontro decisivo avrà luogo quando Kvaratskhelia rientrerà dalle vacanze e tornerà a lavorare a Castel di Sangro. Mister Antonio Conte aveva posto un veto sulla permanenza di Kvara, così come su quella di Di Lorenzo ed altri azzurri che sembravano in partenza. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di accontentare il tecnico salentino, e per quanto riguarda Di Lorenzo c’è riuscito. Adesso però bisognerà concludere il tutto anche con Kvaratskhelia, che si aspetta una proposta di contratto importante per proseguire la sua avventura al Napoli. Le prossime settimane saranno decisive, ma dalla sponda Napoli filtra ottimismo sulla buona riuscita del rinnovo.