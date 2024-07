Hermoso-Napoli, Conte ha fatto una chiara richiesta alla società

Il difensore resta un nome caldo per il calciomercato del Napoli. Il giornalista ha fatto il punto sulla situazione.

Il calciomercato è appena cominciato e il Napoli è una delle squadre più attive per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico Antonio Conte. La società azzurra è reduce da un’annata drammatica, l’anno dopo lo scudetto è stato davvero molto complicato e il tecnico pugliese avrà la necessità di rialzare giocatori che hanno terminato l’ultima stagione al decimo posto.

Il Napoli vuole accontentare Conte in tutte le sue richieste e in particolare in quelle che riguardano il reparto difensivo, il reparto che ha creato maggiori difficoltà nella scorsa stagione. Sono arrivati Mari e Buongiorno (manca solo l’ufficialità) e per la fascia è arrivato invece Leonardo Spinazzola, tutti interpreti ideali per il modulo dell’ex allenatore di Inter e Juventus.

Da settimane il club azzurro monitora poi la situazione del calciatore spagnolo Mario Hermoso, giocatore svincolato dall’Atletico Madrid visto la scadenza del suo contratto lo scorso 30 Giugno. Il giocatore è appetito da diversi club e il Napoli è da sempre in prima fila ma come sottolineato a più riprese gli azzurri necessitano prima di due cessioni e devono partire due tra Natan, Ostigard e Juan Jesus. Conte monitora la situazione e avrebbe fatto una richiesta alla società.

Napoli-Hermoso, arrivano nuovi aggiornamenti

Il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà ha fatto il punto sul mercato del Napoli sottolineando che gli azzurri prima di acquistare devono liberare qualche casella in uscita. I nomi sono sempre quelli, due di quei giocatori devono lasciare in prestito o anche a titolo definitivo. Dal canto suo Hermoso sta aspettando, gradisce molto la sua destinazione e sarebbe pronto per una nuova avventura in serie A.

Pedullà ha inoltre svelato che Antonio Conte avrebbe richiesto tre acquisti per la difesa, un investimento (il giovane Marin), un giocatore come priorità (era Buongiorno) e infine Hermoso che deve però attendere i tempi del Napoli. In questo modo il Napoli accontenterebbe in toto le richieste del club partenopeo e siamo solo agli inizi del mercato. Serve pazienza, il giocatore e il Napoli però potrebbero unirsi entro la fine del calciomercato.

Poi si penserà agli altri colpi, magari qualche rinforzo in attacco (come l’ultima novità su Greenwood) e la società definirà inoltre la situazione di Osimhen, giocatore in bilico tra permanenza ed eventuale maxi cessione (ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro).