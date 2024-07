Calciomercato Napoli, niente Inter per Hermoso: ecco cosa serve per sbloccare tutto

Il Napoli continua a seguire la pista Hermoso: l’Inter è fuori dai giochi, ecco cosa serve a Davide Manna per cercare di sbloccare l’affare.

Mario Hermoso è sulla lista del Napoli ormai da settimane. La società partenopea si è concentrata molto sul miglioramento della fase difensiva e sembra aver messo dentro dei colpi davvero importanti: ufficiale Rafa Marin, sta per diventarlo Alessandro Buongiorno, due elementi che ovviamente aumentano il livello del comparto difensivo a disposizione di Antonio Conte.

Possono bastare questi due innesti? Chi lo sa. Al momento il Napoli ha davvero tanti, troppi difensore per pensare di poter portare a casa ancora un altro elemento da inserire nelle retrovie. Ecco perché, ad oggi, di Mario Hermoso in azzurro si parla in maniera più blanda. La pista, però, è tutt’altro che tramontata.

Napoli su Hermoso, niente Inter: ecco cosa serve

In queste settimane anche l’Inter è stata accostata al difensore ex Atletico Madrid ma sembra non ci sia mai stato un reale feeling: secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia ed esperto di mercato, quella nerazzurra non ha mai rappresentato una reale soluzione anche per una questione anagrafica.

Il Napoli, invece, continua a pensarci ma serve un passaggio chiave: uno tra Natan, Ostigard e Juan Jesus dovrà andare via per permettere a Davide Manna di tentare l’affondo decisivo per Hermoso.