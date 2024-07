Addio Osimhen, spunta la cifra per la cessione: numeri molto inferiori alla clausola

Il futuro di Osimhen è in bilico. Il Napoli ha fissato il prezzo per la cessione e per il definitivo addio.

C’è grande curiosità in questi giorni per vederlo in quel di Dimaro, ma Victor Osimhen potrebbe lasciare Napoli molto presto. Il giocatore non è nei piani della società, lo ha fatto intuire anche Conte nella conferenza stampa di presentazione e il Napoli attende offerte per il centravanti.

Osimhen è stato il capocannoniere nell’anno dello scudetto, ha avuto un ruolo chiave e nei tre anni passati a Napoli ha mostrato a tutti il suo talento. Lo scorso Dicembre ha firmato un nuovo mega contratto da 10 milioni annui con una clausola rescissoria da 130 milioni di euro: in molti fin dall’inizio avevano sottolineato che questo accordo servisse per vendere meglio il calciatore, ma al momento sembra quasi un clamoroso ‘autogol’.

Nessun club sembrerebbe intenzionato a investire queste cifre ed anzi al momento nessuno si avvicina alle tre cifre con diversi club interessati ma nessuno pronto ad affondare. Il giornalista Fabrizio Romano attraverso il proprio canale Youtube ha svelato la cifra sotto il quale il Napoli non intende scendere per cedere il giocatore.

Calciomercato Napoli, le cifre dell’affare Osimhen

Romano ha spiegato che al momento non ci sono reali offerte per Osimhen, ma che gli azzurri non prenderanno in considerazione nessuna cifra sotto gli 80 milioni di euro. Il Napoli attenderà offerte, ma come riportato nella serata di ieri da Sky Sport non è da escludere l’ipotesi permanenza, in assenza di grosse offerte.

Il futuro del giocatore resta in bilico, l’addio è l’ipotesi più probabile ma niente è deciso e non si escludono sorprese in questa vicenda. L’ultima parola ovviamente spetterà al patron azzurro Aurelio De Laurentiis.