Napoli-Buongiorno, arrivano aggiornamenti sulla firma: liete notizie in arrivo

Il difensore del Napoli Alessandro Buongiorno è ormai ad un passo dal club azzurro. Manca sempre meno all’annuncio ufficiale del club.

E’ ufficialmente cominciato il ritiro del Napoli, oggi è il giorno 1 di Dimaro e il Napoli di Antonio Conte ha cominciato questa nuova avventura. Gli azzurri sono un folto gruppo, tanti giovani e curiosità per i neo acquisti Rafa Marin e Leonardo Spinazzola.

Il calciomercato del Napoli è tutt’altro che finito, gli azzurri sono molto attivi sul mercato e sono pronti a rinforzarsi in più reparti. In attesa di conoscere il destino di Victor Osimhen – anch’egli presente a Dimaro – il club azzurro non vede l’ora di annunciare il difensore granata Alessandro Buongiorno, primo grandissimo investimento del club partenopeo.

Il Napoli ha trovato l’accordo con il capitano del Torino e difensore della Nazionale per 38 milioni di euro bonus compresi e il giocatore è pronto per cominciare questa nuova avventura. Come riporta Tmw il giocatore nella mattinata di domani effettuerà le visite mediche a Roma e poi dopo firmerà il contratto per diventare il nuovo difensore del Napoli. Buongiorno è il terzo colpo di calciomercato del Napoli, gli azzurri sono pronti a rinforzare la squadra soprattutto nel reparto difensivo e non è ancora finita, anzi tutt’altro.

Calciomercato Napoli, il colpo è pronto

Dopo una lunga avventura al Torino il Napoli ha trovato il difensore che sarà il leader del suo pacchetto difensivo. Insieme a lui è arrivato Rafa Marin e occhio a ulteriori colpi in difesa. Il nome più caldo per il reparto è il centrale Mario Hermoso, difensore svincolatosi a zero dall’Atletico Madrid ma che resta un nome piuttosto caldo; la società deve valutare se rinforzare o meno il reparto o attendere prima delle uscite.

Intanto Buongiorno è pronto per cominciare questa nuova avventura. Le firme arriveranno tra poche ore e il Napoli mette a segno quindi il colpo più costoso di questo inizio di calciomercato. Il giocatore tanto valuto da Conte firmerà un contratto quinquennale da 2.5 milioni di euro più bonus, il video dove ha salutato Torino è diventato virale, il ragazzo era molto legato ai colori granata e già lo scorso anno il suo trasferimento all’Atalanta saltò in extremis per questo motivo.

Stavolta nessun motivo, il Napoli è pronto per accogliere il giocatore e Alessandro si sente pronto per questa nuova grande avventura. Importanti novità in casa Napoli, dopo Marin e Spinazzola è il turno di Buongiorno, la firma è imminente.