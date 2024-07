Conte convinto, bocciato un attaccante ancor prima di vederlo in ritiro: di chi si tratta

Il Napoli ha dato il via a primo dei due ritiri estivi in programma. Un calciatore, secondo mister Conte, deve fare le valigie ancor prima di essere valutato in allenamento

Il Napoli ha dato il via, nella giornata odierna, al ritiro di Dimaro-Folgarida. I convocati di mister Antonio Conte sono pronti a tornare al lavoro, per prepararsi al meglio in vista dell’inizio della prossima stagione sportiva. Tanti tifosi hanno deciso di seguire la squadra, impegnata per i prossimi 11 giorni in Trentino-Alto Adige.

Il tecnico salentino ha dichiarato di avere l’intenzione di valutare gli elementi a disposizione in rosa, prima di stilare un lista dei partenti. Questo discorso, purtroppo, non riguarda un calciatore, che secondo il leccese deve fare le valigie ancor prima di iniziare gli allenamenti. Ecco di chi si tratta.

Napoli, Lindstrom bocciato da Conte: via ancor prima di vederlo in ritiro

Il Napoli ed Antonio Conte si sono promessi di rivalutare alcune questioni legate al futuro di diversi calciatori azzurri una volta concluso il ritiro di Dimaro-Folgarida. Il condottiero partenopeo sta studiando la rosa a sua disposizione, in via ufficiosa, da mesi. L’ex Francesco Sinatti ha lasciato al nuovo preparatore atletico Costantino Coratti tutti i dati a disposizione sul gruppo, che li ha ricevuti ed ha cominciato ad analizzare la situazione assieme al mister.

Gianluca Gaetano e Walid Cheddira sono tornati dai rispettivi prestiti, e contano di potersi giocare le proprie carte in questa prima fase di ritiro estivo partenopeo. Tra gli attenzionati, figurano anche Jens Cajuste, che deve riscattarsi dopo la passata stagione, e Jesper Lindstrom. Proprio riguardo il futuro del danese, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, ci sarebbe stato un improvviso cambio di programma.

Il calciatore proveniente dall’Eintracht Francoforte, acquistato la scorsa estate per circa 30 milioni di euro, per motivi puramente tattici difficilmente potrà adattarsi al gioco che Antonio Conte ha in testa per gli azzurri. Trequartista di natura, con la possibilità di essere adattato ad ala d’attacco, farebbe grossa fatica a ricoprire il ruolo dell’esterno a tutta fascia che il tecnico leccese è solito riproporre.

Il talento classe 2000, che nel corso della passata stagione non ha brillato ed è stato impiegato con il contagocce da tutte e tre le guide tecniche che si sono alternate sulla panchina azzurra, è destinato a salutare la piazza ancor prima di essere valutato in ritiro, salvo colpi di scena. Su di lui, è vivo l’interesse di alcuni club di Ligue 1 da diversi giorni, ma per il momento ancora nulla di concreto. Un fulmine a ciel sereno per Jesper, che deve trovare quanto prima la forza per riscattarsi.