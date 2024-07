Calciomercato Napoli, Manna scatenato: già trovato l’accordo per il prossimo acquisto

Il Napoli è scatenato sul calciomercato, dopo aver chiuso già tre acquisti, Giovanni Manna ha già trovato l’accordo per il prossimo colpo.

Calciomercato protagonista totale di questi giorni estivi, con la sessione trasferimenti che si preannuncia davvero ricca di colpi e sorprese. Tra i club più attivi c’è sicuramente il Napoli, che da quando ha affidato la panchina ad Antonio Conte ha decisamente cambiato marcia.

I partenopei si sono già mossi in maniera importante chiudendo ben tre acquisti: Rafa Marin dal Real Madrid e lo svincolato Leonardo Spinazzola, entrambi i colpi sono già ufficiali, mentre nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche la firma con annuncio annesso dell’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino. Un tris di acquisti che già mette il Napoli sul podio delle squadre che più si sono mosse in questa prima parte di calciomercato.

Eppure non è finita qui. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Il Mattino, infatti, il d.s. Giovanni Manna avrebbe già trovato l’accordo per chiudere il prossimo acquisto dei partenopei. Si tratta di Romelu Lukaku, attaccante del Chelsea ed erede designato di Osimhen in azzurro.

Prima di puntare sul belga, ovviamente, va ceduto il nigeriano. La dirigenza napoletana si è comunque portata avanti trovando già l’accordo per il contratto dell’attaccante. Ecco quanto evidenziato:

“Manna è in parola (in realtà qualcosa in più) con Lukaku: il belga è pronto a siglare un triennale da 7 milioni. E anche con il Chelsea l’accordo non è particolarmente distante: ai londinesi il ds Manna ha offerto 28 milioni più 8 di bonus. Il Chelsea vorrebbe alzare la parte fissa ma sono dettagli che verranno aggirati facilmente. E Lukaku ha anche molta fretta: dopo il flop di Euro2024 si gode le ferie, ma tra una decina di giorni vuole aggregarsi direttamente al Napoli, senza raggiungere il Chelsea in ritiro. Per questo, il tempo stinge e Lukaku non vede l’ora”.