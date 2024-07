UFFICIALE – Dopo Spinazzola il Napoli annuncia il secondo colpo di mercato

Il Napoli nella giornata odierna ha annunciato l’acquisto di Leonardo Spinazzola. Pochi istanti fa è arrivata l’ufficialità anche del secondo acquisto di questo mercato.

È giornata di annunci ufficiali in casa Napoli. L’ottimo lavoro svolto sul mercato dal Direttore Sportivo Manna ha portato i suoi frutti, con le ufficialità dei primi acquisti che sono arrivate oggi.

In tarda mattina è arrivata l’ufficialità di Leonardo Spinazzola, arrivato a parametro zero dopo la scadenza del contratto con la Roma. Invece pochi istanti fa il Napoli ha annunciato ufficialmente anche il suo secondo acquisto di questa sessione estiva.

Napoli, ufficiale l’acquisto di Rafa Marin: il comunicato del club

Dopo l’annuncio di Leonardo Spinazzola, il Napoli ha ufficializzato anche il suo secondo acquisto di questa sessione estiva, ossia Rafa Marin. Dopo aver lanciato un’indizio sul profilo X con le emoji di un’onda, di una clessidra e di una bandiera spagnola, il Napoli ha ufficializzato Rafa Marin.

Il difensore spagnolo 22enne arriva dal Real Madrid, che ha deciso di cederlo a titolo definitivo dopo l’ottimo prestito all’Alaves nell’ultima stagione. Gli azzurri verseranno nelle casse del Real Madrid 12 milioni di euro, ma i Blancos hanno inserito una clausola di recompra come di consueto. Il Real Madrid potrà acquistare Marin a 25 milioni di euro nell’estate del 2026, mentre se volessero acquistarlo nel 2027, la cifra salirebbe a 35 milioni. Il Napoli però potrebbe far lievitare il valore di queste cifre per la recompra di Rafa Marin.

Qualora gli azzurri decidessero di versare ulteriori 10 milioni nelle casse del Real Madrid nel 2025, le cifre lieviterebbero rispettivamente a 50 e 70 milioni di euro. Dunque un bel colpo, ma anche particolare quello messo a segno dal Napoli. Gli azzurri si sono assicurati un difensore già pronto, ma anche di prospettiva, visti i suoi 22 anni. Rafa Marin si lega al Napoli fino al 30 giugno 2029, e quindi con un contratto quinquennale.

Il primo a dare il benvenuto a Rafa Marin è stato proprio il presidente Aurelio De Laurentiis, come accaduto già per Leonardo Spinazzola. Probabilmente nei prossimi minuti arriverà anche il post contenente le prime dichiarazioni di Rafa Marin da nuovo giocatore del Napoli, come avvenuto con l’ex Roma. Il Napoli poi tramite un post sul suo profilo X ha ufficializzato l’acquisto del difensore spagnolo proveniente dal Real Madrid: