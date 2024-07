Rafa Marin al Napoli, ora è ufficiale: le prime parole del difensore

In queste ore è stato ufficializzato il secondo colpo di mercato del Napoli dopo Leonardo Spinazzola: Rafa Marin vestirà la maglia azzurra, ci sono anche le prime sue parole.

Il Napoli ha ufficializzato in questi minuti il colpo Rafa Marin: il difensore di proprietà del Real Madrid è arrivato proprio in queste ore all’ombra del Vesuvio ed ha anche partecipato al raduno di Castel Volturno. La notizia è diventata ufficiale proprio in questi minuti, e cosi la squadra azzurra ha ufficializzato il secondo colpo di mercato dopo Leonardo Spinazzola.

Nelle prossime ore è atteso anche lo step definitivo per quanto riguarda Alessandro Buongiorno, altro nome sul quale il Napoli sta lavorando da settimane e che sembra finalmente essere pronto per vestire la maglia azzurra. Nei prossimi giorni sono previste le visite mediche e cosi diventerà il terzo acquisto del nuovo ciclo targato Antonio Conte.

Napoli-Rafa Marin, le prime parole del difensore spagnolo

Nella giornata di oggi, dunque, sono stati ben due i colpi annunciati dal Napoli. Prima Spinazzola che si è presentato ai tifosi azzurri con un video pubblicato sui canali social (“Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Vi volevo salutare, non vedo l’ora di vedervi allo stadio e in città e di abbracciarvi. Vi mando un grande saluto e un abbraccio. Ciao, forza Napoli”), stessa trafila dell’ex Real Madrid.

Anche Rafa Marin, infatti, ha rilasciato poche parole attraverso un video pubblicato proprio dalla SSC Napoli sui social: “Ciao, tifosi del Napoli! Eccoci qua. Con tanta voglia. Forza Napoli!”. Insomma, Aurelio De Laurentiis ha annunciato il doppio colpo ma le sorprese in casa azzurra sembra non siano destinate a finire.