Calciomercato Napoli, un club di Serie A punta l’azzurro: la risposta di Conte

Il calciomercato è entrato nel vivo nel corso degli ultimi giorni. Un club di Serie A ha messo gli occhi su un giocatore del Napoli, con Antonio Conte che ha dato la sua netta risposta.

Il Napoli continua a lavorare con insistenza sul mercato, con il DS Manna alle prese sulle operazioni in entrata ed in uscita. Iniziano ad arrivare le prime ufficialità sui colpi in entrata, mentre si attendono le prime cessioni.

Alcuni azzurri saranno ceduti sicuramente, mentre altri saranno valutati da Antonio Conte. Un club di A segue un azzurro, ed il tecnico salentino ha dato la sua risposta sull’ipotetico affare.

Mercato Napoli, un azzurro nel mirino di un club di A: la risposta di Conte

Il mercato del Napoli è stato fin qui positivo, con gli azzurri che hanno chiuso i colpi Spinazzola e Buongiorno. L’ex Roma è stato ufficializzato oggi, mentre domani Buongiorno svolgerà le visite mediche prima di essere ufficializzato. Ora si passerà alle operazioni in uscita, ma su alcuni azzurri molto dipenderà dalle idee di Conte. Come riporta Radio Punto Nuovo, il Torino ha chiesto informazioni al Napoli per Cheddira. La risposta è arrivata direttamente da Antonio Conte, che ha rispedito al mittente la richiesta. Difatti il nuovo allenatore del Napoli vuole valutare attentamente durante il ritiro Cheddira, le cui qualità lo stuzzicano e non poco.

Dunque è stato posto un vero e proprio veto da Conte anche su Cheddira, che non sarà ceduto, almeno per il momento. Le qualità e le doti tecniche del centravanti marocchino piacciono al tecnico azzurro, che vuole testarlo durante i due ritiri estivi a Dimaro e Castel di Sangro. Qualora Cheddira dovesse soddisfare Conte, la permanenza al Napoli sarebbe certa, vista anche l’imminente partenza di Giovanni Simeone. In caso contrario, si potrebbe sbloccare anche la cessione dell’attaccante marocchino, che è molto richiesto in Serie A.

La stagione in prestito al Frosinone è stata altalenante per Cheddira, ma nel finale le sue prestazioni sono diventate sempre più costanti e convincenti. Sicuramente ciò ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A, che sarebbero pronti a puntare sul marocchino per la prossima stagione. Anche Conte però ha notato le buone qualità di Cheddira, ed è per questo che ha deciso di testarlo durante i due ritiri. Aumentano dunque le chance circa la permanenza di Cheddira al Napoli. Nonostante ciò però diversi club di Serie A rimangono alla finestra, e pronte a cogliere l’occasione in caso di un cambio idea del tecnico azzurro.