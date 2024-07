Ritiro Napoli, Osimhen presente al primo raduno azzurro: spunta un clamoroso scenario!

Il futuro di Victor Osimhen è già segnato in vista dei prossimi mesi. Le ultimissime sulla volontà del club e non solo.

Il Napoli è già ripartito dopo la stagione difficile. Questa mattina, i calciatori e l’intero gruppo squadra si son radunati per preparare e lavorare al meglio in vista dei prossimi impegni. La volontà della società è ormai chiara: riuscire a creare un gruppo compatto e coeso per riuscire a lavorare al meglio con il neo tecnico. Infatti, Antonio Conte ha le idee molto chiare e starebbe provando a formare una rosa all’altezza delle proprie idee.

L’allenatore italiano ha già posto alcuni veti sul mercato in uscita, tranne in un caso. Infatti, uno dei partenti sarà con ogni probabilità Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano ha vissuto una stagione molto complessa, ancor più a causa dei risultati ottenuti dalla squadra. Oltre a ciò, però, va ricordato che nel contratto è presente una clausola rescissoria da ben 120 milioni di euro che allontana ancor più il nigeriano dalla Campania. Nelle ultime ore, sono emersi nuovi dettagli legati al futuro.

Osimhen presente al raduno azzurro: resta in attesa della cessione

Il Napoli e Victor Osimhen divideranno le proprie strade nelle prossime settimane. Già da diverso tempo, il calciatore nigeriano è il primo indiziato a lasciare il club. Ciò nonostante, però, a Castel Volturno non è arrivata ancora nessuna offerta ed attualmente il giocatore è “costretto” a continuare a vestire la maglia azzurra. Come riportato da “Tuttomercatoweb.com”, il nigeriano si è presentato questa mattina al raduno azzurro che segna l’inizio della nuova stagione. Infatti, Osimhen sarà agli ordini di Antonio Conte fin quando non verrà imbastita una vera e propria trattativa per la cessione.

Sul fronte cessione, il sogno del calciatore resta sempre la Premier League. Victor Osimhen stravede per il campionato inglese e vorrebbe quantomeno approdare in un top club. Al momento, le big come Arsenal, Manchester United e Chelsea starebbero però virando su profili totalmente diversi. Naturalmente, prima di procedere con qualsiasi operazione sarà necessario trovare un accordo con il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Attualmente, il presidente azzurro non sembrerebbe intenzionato a svendere il proprio calciatore, motivo per il quale è a caccia del migliore acquirente. Nelle prossime settimane, sono attese news importanti circa il futuro di Victor Osimhen. Intanto, però, il giocatore è concentrato sugli allenamenti con il suo club d’appartenenza.