Napoli, cessione in Serie A per Simeone: Immobile può sbloccare l’addio

Ciro Immobile può sbloccare l’addio di Giovanni Simeone: il Napoli si trova dunque a dover gestire il fronte cessioni

Il Napoli senza Coppe europee la prossima stagione deve inevitabilmente fare delle scelte precise sul mercato. Dopo aver concluso gli acquisti di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno, il direttore sportivo Manna lavorerà sulle cessioni.

Quella più importante per il club partenopeo sarà quella di Victor Osimhen, che ha una clausola rescissoria di 130 milioni di euro. Ma al Napoli non sono ancora arrivate offerte ufficiali, per cui il centravanti nigeriano si presenterà regolarmente nel ritiro di Dimaro.

Oltre a Osimhen, il Napoli in attacco dovrà fare delle scelte precise. Assodato che Giacomo Raspadori resterà per essere valorizzato da Conte, chi è destinato alla cessione, invece, è Giovanni Simeone. L’anno scorso ha avuto poco spazio e quest’anno senza Coppe sarà ancora meno. Ed ecco perché il Cholito si sta guardando intorno.

Chi può sbloccare la cessione di Simeone e permettere al Napoli di incassare qualcosa dal mercato è Ciro Immobile. Già, perché il centravanti italiano è finito nel mirino del Besiktas e può andar via in questa sessione di mercato. Così facendo, la Lazio avrebbe la forza economica per puntare sull’attaccante argentino.

Lazio su Simeone in caso di addio di Immobile: la situazione

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di ‘Radio Goal’: “Sta prendendo quota nelle ultime ore l’ipotesi Lazio per Giovanni Simeone con la partenza di Immobile“. Per il Cholito c’è attesa di capire quale sarà il futuro. Di certo vuole giocare di più dopo una stagione in cui si è espresso sottotono come tutti i suoi compagni di squadra. Farlo alla Lazio potrebbe essere una bella destinazione per il prosieguo della sua carriera, dove avrà anche la possibilità di giocare in Europa League.

Baroni lo stima molto ed è inevitabile pensare, per i tifosi della Lazio, che Giovanni Simeone possa ripercorrere le orme di suo padre Diego Pablo. Il Cholo ha scritto la storia del club biancoceleste, vincendo – tra le altre cose – anche lo storico scudetto nella stagione 1999/00.

Simeone intanto farà il ritiro con il Napoli e ha un contratto in scadenza fino al 30 giugno 2026 con opzione di un altro anno. Il club partenopeo difficilmente accetterà una proposta che non sia di acquisto a titolo definitivo. Ma molto dipenderà dal futuro di Immobile, che sembra molto vicino al Besiktas.