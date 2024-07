Mario Rui sul mercato, De Laurentiis lo svende: il Napoli fissa il prezzo

Mario Rui, dopo 7 stagioni a Napoli, è finito ai margini del progetto. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis lo offre a prezzo di saldo

Il Napoli ha avviato il processo di restyling tanto atteso dall’ambiente partenopeo. Dopo la deludente annata dello scorso anno, terminata con il decimo posto in classifica e la conseguente esclusione dalle coppe europee, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di dare una svolta al corso azzurro.

L’arrivo in panchina di Antonio Conte, e gli acquisti di Leonardo Spinazzola, Rafa Marin e Alessandro Buongiorno sono un chiaro segnale di voglia di riscatto. I cambiamenti, però, non riguarderanno solo le entrate, ma anche le uscite. Tanti calciatori che hanno vestito la maglia azzurra lo scorso anno non saranno riconfermati.

Nella lista dei possibili partenti, da qualche giorno, si vocifera che ci sia finito anche Mario Rui: il portoghese non rientra più nei piani della dirigenza azzurra, e il numero uno partenopeo ha intenzione di cederlo a prezzo di saldo.

Calciomercato Napoli, Mario Rui in vendita per poco più di 1 milione

Mario Rui lascerà il Napoli in questa finestra estiva di calciomercato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, nonostante il calciatore e la società azzurra siano legati da altri due anni di contratto, il classe ’91 è finito ai margini del nuovo progetto tecnico capitanato da Antonio Conte, e per questo motivò dovrà salutare la piazza.

Il calciatore portoghese, preso atto della presa di posizione della società, è pronto a lasciare il capoluogo campano. Secondo quanto appreso dal sito, ormai 33enne, Mario Rui vorrebbe tornare in Portogallo, per concludere la carriera nel suo paese, ma a quanto pare nessuna delle big della Liga NOS sarebbe intenzionata a mettere sotto contratto il terzino.

Il Napoli e l’entourage del calciatore continueranno a lavorare per concretizzare la cessione del portoghese, e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, pur di velocizzare la pratica di divorzio, chiede un misero indennizzo da 1/2 milioni di euro.

Mario Rui, dunque, lascerà il Napoli dopo 7 stagioni. Per il terzino, 227 presenze con la maglia partenopea, condite da 3 gol e 26 assist. Dopo la strepitosa stagione vissuta sotto la guida di Luciano Spalletti, culminata con la vittoria dello scudetto e impreziosita da ben 7 assist, il laterale mancino non è più riuscito a trovare continuità e prestazioni all’altezza. L’addio, dato l’inizio del nuovo corso azzurro, è inevitabile, ma nel cuore dei tifosi azzurri Mario Rui occuperà sempre un posto speciale.