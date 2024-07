“Lo escludo”: salta la cessione del Napoli, l’annuncio in diretta

Salta una cessione per il Napoli, con l’annuncio in diretta che porterà il club a fare altre valutazioni sull’esubero

Il Napoli è al lavoro per sfoltire la rosa dopo aver concluso tre acquisti già prima del ritiro di Dimaro. Leonardo Spinazzola e Rafa Marin hanno già svolto le visite mediche, mentre domani sarà il turno di Alessandro Buongiorno. Sono diversi i giocatori nella lista dei cedibili per il club partenopeo.

Antonio Conte farà le opportune valutazioni su quelli che rientreranno dal prestito, come per esempio Alessio Zerbin, Gianluca Gaetano e Walid Cheddira. Ci sono alcuni ruoli molto pieni e Manna è al lavoro per trovare la soluzione migliore per tutti. La prima cessione già conclusa è Alessandro Zanoli al Genoa in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni.

Oltre ai giocatori che rientrano dal prestito, ci saranno da fare anche delle valutazioni su chi la scorsa stagione l’ha giocata per intero. Come per esempio Leo Ostigard, che l’anno scorso ha collezionato 32 presenze in tutte le competizioni segnando 2 gol, per un totale di 1.947′.

Il difensore centrale norvegese è nella lista di sbarco, sembrava vicino all’addio già nelle sessioni di mercato passate. Si parlava anche di un inserimento nella trattativa che ha poi portato Buongiorno al Napoli.

Il Torino si tira fuori dalla corsa per Ostigard

Così non è stato e il giornalista Marco Bonetto di ‘Tuttosport’ ha parlato anche dell’interessamento del Torino per Ostigard nell’ambito di una trattativa separata da Buongiorno. Queste le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “Ostigard al Torino lo escludo. A gennaio i granata lo hanno trattato, può interessare, ma per esigenze di bilancio Cairo ha bisogno di liquidità e poi escludo che possa andare dal Napoli per prendere Ostigard“.

Prosegue Bonetto: “I profili cercati dal Torino riguardano Shpendi del Cesena, Esposito dell’Inter. Pellegri è sul mercato e il Toro vuole un giovane da lanciare“. Insomma, per adesso Ostigard – per quanto possa interessare – non rientra nei piani di Cairo che vuole pensare prima a rinforzare il reparto offensivo.

Sarà comunque interessante capire quale sarà il mercato del Torino e se al di là di Ostigard, possano interessare altri giocatori del Napoli. Intanto, il difensore norvegese valuterà nei prossimi giorni il suo futuro, anche perché sul mercato può sbloccarsi qualcosa. Soprattutto per quei club di medio-bassa classifica che hanno bisogno di un centrale affidabile e molto forte nel gioco aereo.