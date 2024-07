Calciomercato, colpo a sorpresa del Napoli: “Offerti 20 milioni”

Il Napoli può piazzare un colpo a sorpresa, gli ultimi rumors arrivano riguardo un giovane talento: offerta da 20 milioni

Il Napoli è letteralmente scatenato sul mercato. Gli acquisti di Rafa Marin, Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola sono già stati conclusi. Mancano solo le visite mediche per il difensore centrale ormai ex Torino e poi i famosi tweet di Aurelio De Laurentiis, ormai diventati un must in tempi di calciomercato.

Ma è chiaro che il club partenopeo si guarda intorno anche per concludere altri acquisti in altre zone del campo. La difesa era l’anello debole della squadra la scorsa stagione e Conte dovrà lavorare tantissimo nel corso dei due ritiri di Dimaro e Castel di Sangro.

In attesa di capire cosa succederà con Mario Hermoso, ancora svincolato e con il pressing dell’Inter, il Napoli sta cercando di capire anche se ci sono i margini per aggiungere nuovi giovani promesse alla rosa di Conte. E’ quanto dichiarato da Diego Mezzogiorno, giornalista dell’edizione brasiliana di Sky.

Queste le parole di Mezzogiorno ai microfoni di ‘Radio Goal’, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “C’è una trattativa tra il Napoli e il Corinthians per Wesley Gassova. Il club partenopeo ha avanzato una proposta di 20 milioni di euro e non hanno ancora raggiunto un accordo. Nelle ultime ore è sceso in campo Cafu che vorrebbe portarlo alla Roma“.

Offerta del Napoli per Wesley, ma occhio alla Roma

Mezzogiorno ha poi continuato: “Oltre al Napoli e alla Roma ci sono anche il West Ham, il Nizza e il Porto. Cafu sta mettendo una buona parola con i giallorossi“. Wesley per il Napoli sarebbe un colpo a sorpresa, anche se secondo il giornalista brasiliano, c’è parecchia concorrenza.

In particolare, Cafu avrebbe intenzione di portarlo sì in Serie A, ma alla Roma e non al Napoli. Resta da capire se il club giallorosso voglia spendere effettivamente tutti questi soldi per Wesley, anche perché in quel ruolo sta valutando di acquistare Federico Chiesa a titolo definitivo dalla Juve.

Ed è chiaro che Chiesa rappresenta la prima scelta assoluta per la Roma e per De Rossi. Il Napoli, invece, in quel ruolo ha tantissimi giocatori. Il Corinthians spera di massimizzare i profitti dalla vendita dell’esterno offensivo brasiliano classe 2005, che si aggiungerebbe alla miriade di giovani brasiliani andati via dal campionato locale per diventare una stella del calcio europeo. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.