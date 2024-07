News SSC Napoli, conclusa anche una cessione: visite mediche in corso

Il Napoli ha concluso anche una cessione: sono in corso le visite mediche per l’addio al Napoli.

La giornata di oggi è densa di novità in casa Napoli. In primis, è questo il giorno in cui i tifosi potranno salutare i due neo-acquisti Leonardo Spinazzola e Rafa Marin, impegnati con le visite mediche a Villa Stuart. Il terzino italiano avrebbe anche già completato l’iter medico e si starebbe così attendendo l’annuncio ufficiale della società.

Conte potrà così contare fin da subito su due importanti rinforzi per il ritiro di Dimaro. Non dovrebbe essere presente in Trentino, invece, un altro acquisto oramai ad un passo dalla sua definizione: si tratta di Alessandro Buongiorno, il quale, in ogni caso, sarà ancora in ferie durante la prima settimana di ritiro visto l’impegno con la Nazionale di Spalletti all’Europeo.

Mercato Napoli, c’è anche una cesssione

Non solo questo: la giornata di oggi infatti porta anche la definizione di una cessione del Napoli. Si tratta di quella di Alessandro Zanoli al Genoa. Il giocatore è infatti arrivato quest’oggi a Genova per svolgere le visite mediche con il club allenato da Alberto Gilardino, per poi recarsi in sede e firmare il contratto.

Il terzino lascerà il Napoli stavolta con la possibilità di un addio definitivo: l’operazione si è infatti chiusa in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni di euro, diritto che potrà diventare obbligo qualora scattino determinate condizioni. Cambio di strategia, quindi, per il Napoli, il quale aveva sempre voluto mantenere il controllo del calciatore nelle scorse edizioni di calciomercato.

Nell’anno dello Scudetto, infatti, Zanoli, dopo i primi 6 mesi da vice Di Lorenzo, ha svolto l’ultima parte di stagione alla Sampdoria, dove ha ben figurato nonostante la retrocessione del club blucerchiato. Anche nella scorsa annata il terzino ha iniziato la stagione al Napoli, per poi finirla alla Salernitana. Anche qui, il risultato finale è stato quello della retrocessione e, così, diventa quasi un obbligo per lui quello di interrompere questo trend negativo in questa stagione, stavolta con la possibilità di giocarsi le sue chance da titolare sin dall’inizio del campionato.

D’altronde, sulla fascia destra il ruolo da esterno di riserva sembra oramai chiuso dall’acquisto di gennaio Pasquale Mazzocchi, arrivato proprio allo scopo di permettere l’addio (inizialmente in prestito secco) di Zanoli. Adesso, sembra aver conquistato la fiducia dell’ambiente come alternativa sulle fasce e, così, è sembrata logica la scelta di provare stavolta a monetizzare la cessione del terzino ex Legnano.