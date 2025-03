Napoli beffato in extremis: arriva l’incredibile doccia gelida per il DS Manna!

Il Napoli continua a seguire Oumar Solet. Il difensore dell’Udinese sarebbe nel mirino del club azzurro in vista dei prossimi anni.

La stagione del Napoli prosegue al meglio, ma la società non è concentrata solo sul presente ma anche sul futuro. Con l’avvento di Antonio Conte a Napoli è partito un piano del tutto nuovo, il quale dovrà proseguire anche nei prossimi anni. Non a caso, la dirigenza partenopea starebbe già sondando profili adeguati per allungare la rosa a disposizione del tecnico. Uno dei nomi più chiacchierati è senza dubbio quello di Oumar Solet. A tal proposito, sono emersi dettagli proprio sul difensore bianconero.

L’Inter pensa concretamente a Solet: cosa succede al Napoli?

Il mercato estivo sta già entrando nel vivo. In modo particolare, il Napoli starebbe sondando diversi profili per rinforzare la squadra in vista dei prossimi anni. Il DS Manna avrebbe intenzione di far mercato sia in Italia che all’estero, anche se nelle ultime settimane un noto profilo ha attirato l’attenzione del dirigente. Si tratta di Oumar Solet, difensore di proprietà dell’Udinese.

Il calciatore continua a rendersi protagonista di prestazioni esaltanti, motivo per il quale il Napoli non sarebbe l’unico club interessato. Come riportato da “Calciomercato.com” il difensore piacerebbe anche all’Inter di Simone Inzaghi, il quale potrebbe aggiungere un ulteriore pilastro alla rosa nerazzurra.

Al tempo stesso, però, l’Inter non avrebbe deciso di affondare il colpo (almeno per il momento). Infatti, la dirigenza lombarda starebbe pensando di proseguire un’altra stagione con l’attuale coppia di centrali. Si tratta di una scelta cruciale, dalla quale passerà il futuro di Oumar Solet. Intanto, il Napoli attende ma resta alla finestra qualora dovesse facilitarsi la trattativa.