Il Napoli si rifà il look, scelto il nuovo attaccante: l’annuncio è arrivato in diretta!

Il Napoli continua ad essere attivissimo sul mercato in entrata. Il club azzurro avrebbe scelto il nome del nuovo attaccante.

Continuano gli impegni sul campo del Napoli, il quale però presta anche moltissima attenzione al calciomercato. Ad oggi, la rosa azzurra non è assolutamente completa, ancor più dopo la cessione di Khvicha Kvaratskhelia al PSG nell’ultima sessione di mercato. Proprio l’addio del georgiano “costringe” il club azzurro ad intervenire sul reparto offensivo. Non a caso, il DS Manna avrebbe scelto il profilo adatto per “aiutare” anche Romelu Lukaku in vista della prossima stagione.

Il Napoli segue diversi giovani, vista la volontà di investire su profili che potrebbero aiutare la causa partenopea. I nomi sul taccuino del DS Manna sarebbero diversi, anche se nelle ultime ore ci sarebbe un importante novità.

Questa sera è andato in scena il match tra Hellas Verona e Parma, motivo per il quale l’amministratore delegato degli emiliani è intervenuto ai microfoni di “Dazn” parlando anche del mercato e delle possibili cessioni. In modo particolare, Federico Cherubini ha parlato del possibile passaggio di Ange-Yoan Bonny al Napoli. Di seguito le sue parole.

Il dirigente del Parma non ha rilasciato dichiarazioni “inaspettate”, ma le sue parole sono comunque importanti per il Napoli. Infatti, visto il rapporto tra le due società è possibile ipotizzare una possibile trattativa. Quest’ultima, però, diventerà ancor più concreta una volta terminato il campionato.

Bonny al Napoli: un giovane talento per il futuro azzurro

Il calciomercato Napoli è in fermento e non potrebbe essere altrimenti. Dopo l’addio di Kvaratskhelia, la rosa azzurra ha bisogno di nuova linfa, soprattutto in attacco, dove Romelu Lukaku sta dando tutto cuore per tenere alto il nome del club. Bonny, classe 2003, si è imposto come una delle rivelazioni della Serie A con il Parma: 6 gol in Serie A e un impatto da capogiro per un ragazzo così giovane. Il suo profilo piace al Napoli non solo per le qualità tecniche, ma anche per la filosofia di puntare su talenti emergenti, capaci di crescere sotto la guida di un tecnico esperto come Antonio Conte.

Manna ha già dimostrato di avere fiuto per gli affari, motivo per il quale vede in Bonny l’uomo giusto per rinforzare l’attacco. Al tempo stesso, però, bisognerà attendere la decisione del Parma che al momento è concentrato solo sui propri obiettivi. Con ogni probabilità, la trattativa finirà al centro del calciomercato solo ed esclusivamente dopo la fine della stagione.