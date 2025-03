Serie A, Lazio e Torino chiudono la 30esima giornata: come cambia la classifica – FOTO

Da pochissimi minuti si è chiusa la trentesima giornata di Serie A. Di seguito tutti i cambiamenti in classifica dopo l’ennesimo weekend di calcio italiano.

La 30esima giornata di Serie A è giunta al termine. Nella giornata odierna, ci son stati due posticipi che hanno modificato ulteriormente la classifica dopo quanto accaduto nel weekend. Le modifiche son diverse, anche se in vetta non è cambiato nulla visto lo scontro sempre più ferrato tra Inter e Napoli, con l’Atalanta che è ormai sempre più lontana.

Lazio-Torino termina in parità: la nuova classifica della Serie A

Termina anche il lunedì di calcio italiano. Dopo quanto accaduto nell’ultimo weekend, c’era molta attesa per i posticipi in programma oggi. Infatti, sono andate in scena due sfide: Hellas Verona-Parma e Lazio-Torino. Entrambe le gare si sono concluse sul punteggio di parità: la prima a reti bianche, mentre la seconda sull’1-1. Quindi, la situazione per l’Europa continua ad essere in bilico. Di seguito la classifica completa.

In vetta, invece, la situazione resta sempre uguale. Sia l’Inter che il Napoli hanno vinto le proprie partite, con gli azzurri che hanno trionfato al Maradona contro il Milan per 2-1. La situazione “Scudetto” resta sempre più in bilico, con le due compagini che non hanno alcuna intenzione di perdere terreno. Nelle prossime settimane proseguirà la rincorsa disperata di Antonio Conte e i suoi ragazzi, i quali stanno provando a realizzare il sogno di un’intera piazza.