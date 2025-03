Napoli Basket batte anche Milano 95-87: Pullen e Green trascinatori

Il Napoli Basket affronta l’Olimpia Milano per la 24a giornata di campionato: vittoria clamorosa degli azzurri.

Primo quarto

Buona partenza per gli Azzurri che dopo cinque minuti si trovano in vantaggio grazie a due triple importanti di Pullen e Zubcic. Due magie di Mirotic ristabiliscono la parità a 3’30”. Milano imprecisa nel primo quarto. Bene Egbunu a rimbalzo. 19-17

Secondo quarto

Ottima partenza per la squadra di coach Messina, che con un parziale di 8-0 in due minuti costringe Napoli al timeout. Due bombe da tre di Pullen e Green portano l’Olimpia a sospendere il tempo. Gli ospiti continuano a commettere tanti errori da dentro e fuori l’area. Mentre Green è caldissimo e realizza un’altra tripla in transizione. L’ingresso di Bolmaro dà energia alla formazione milanese, che torna sotto a -1 a 1’45” dal termine. Dominio Olimpia fino al termine e tripla pesante di Flaccadori sul finale. 41-47

Terzo quarto

Milano prova la fuga con Shields e Leday che danno la giusta scossa rientrando dall’intervallo, raggiungendo il massimo vantaggio sul +15. Coach Messina alza il ritmo e Napoli patisce la rapidità di esecuzione degli avversari. Green trascinatore con due triple, riaperto tutto al Palabarbuto. 64-73

Quarto quarto

Buona reazione degli Azzurri con parziale di 7-0. E Green continua a martellare dall’arco, riavvicinandosi a Milano dopo appena 3 minuti di quarto. Olimpia in difficoltà, Messina chiama il timeout: nervosissimo dall’inizio della partita. Napoli torna in vantaggio a 5′ dalla fine, grazie ad una penetrazione di Pullen. Milano impazzisce, si abbassano le medie da tre e da dentro l’area. A tre minuti dalla fine il parziale è 21 a 3 per gli azzurri. L’Olimpia prova a forzare dall’arco e accorcia il distacco, ma è troppo tardi. Pangos e Pullen leader indiscussi del quarto quarto. 95-87

Tabellino Napoli-Milano

Napoli: Pullen 24 punti, Green 21, Egbunu 16, Pangos 14, Tote 10, Zubcic 10

Milano: Mirotic 22 punti, LeDay 20, Shields 12, Flaccadori 8, Bolmaro 6, Mannion 5, Ricci 4, Tonut 4, Bortolani 3, Gillespie 2, Caruso 1.

Le parole di Coach Valli

Il primo commento di Valli post vittoria:

“Due punti insperati, ma questo non deve suonare una sorpresa. Oggi abbiamo creduto sempre alla vittoria, anche sotto di quindici. E in otto minuti abbiamo concesso solo 3 punti, siamo molto felici ma non cambia niente. Grande soddisfazione vincere contro Milano per club e per mio staff. Tenere la squadra tonica così non è facile. Felici oggi, domani ci riposiamo e poi da mercoledì si pensa a Trieste”

Come ha lavorato sulla testa dei giocatori:

“Quando le cose vanno male bisogna capire le cause e ripartire dalle cose positive. Nessuno è infallibile e questi ragazzi hanno cuore. Egbunu ha fatto una partita importante. Il campionato non è finito”

Sulla classifica:

“Dobbiamo guardare avanti e non indietro. Non ci dobbiamo specchiare. Stasera ci mangiamo la pizza tranquilli”

Last Updated on 31 Mar 2025 – 22:47 by Leonardo Zullo