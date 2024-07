Occhio Osimhen, Conte non fa sconti: la decisione del tecnico non lascia dubbi

Ancora tutto da scrivere il futuro di Victor Osimhen: lo scenario più probabile resta quello dell’addio, ma al momento nessun club intende pagare la clausola di rescissione.

Quale sarà la prossima squadra di Victor Osimhen? I tifosi del Napoli non fanno altro che chiederselo ormai da tempo, considerando che la situazione legata al campione nigeriano è ancora non del tutto chiara. È risaputo, infatti, che l’attaccante e il presidente Aurelio De Laurentiis hanno, difatti, raggiunto una sorta di gentleman agreement per la cessione nella finestra di mercato in corso. D’altronde, il rinnovo ponte siglato nei mesi scorsi, con tanto di clausola rescissoria di circa 120 milioni di euro, sembra essere il preludio a un addio che deve soltanto consumarsi. Riguardo le modalità e la nuova destinazione, però, ci sono ancora molti dubbi.

All’orizzonte, però, c’è il ritiro di Dimaro, ma nei prossimi giorni sarà la volta del raduno in quel di Castel Volturno, alla vigilia della partenza proprio per la Val di Sole. Salvo novità dell’ultim’0ra, dovrà esserci anche il numero 9 azzurro, e il tecnico Antonio Conte non intende concedere alcuna deroga al nigeriano, che attende intanto novità dal suo procuratore Roberto Calenda.

News SSC Napoli, Osimhen atteso da Conte: le novità

Antonio Conte attenderà anche Victor Osimhen al rientro dalla pausa estiva: la notizia lanciata in mattinata da Il Mattino non lascia dubbi circa la posizione del tecnico leccese, conscio a sua volta della possibile partenza dell’attaccante della nazionale nigeriana.

Di seguito, quanto riportato dal quotidiano in questione a proposito di Antonio Conte e Victor Osimhen:

“(…) La prossima settimana Conte lo aspetta al raduno: fino a quando sarà un giocatore del Napoli, l’allenatore lo vuole al centro del suo attacco. Senza se e senza ma. Non saranno concesse deroghe, almeno non per ora”.

Osimhen, dunque, dovrà mettersi regolarmente a disposizione di Antonio Conte, nonostante una partenza quasi certa. Il tecnico leccese, dunque, non fa sconti nemmeno per l’attaccante nigeriano, in attesa che sia il calciomercato stesso a chiarire le sorti dell’ex Lille, che la valigia l’ha pronta da tempo. Per ora, essa dovrà essere disfatta per il ritiro di Dimaro, a patto che non sia il mercato a dare una schiarita definitiva su quella che potrebbe essere la destinazione dell’attaccante mascherato.