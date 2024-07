Futuro Osimhen, decisione incredibile: faccia a faccia con Conte

Il futuro di Victor Osimhen è un argomento caldissimo per il Napoli: il nigeriano avrà un faccia a faccia con Antonio Conte.

L’attaccante nigeriano si è dimostrato essere uno dei migliori al mondo nel ruolo e per questo ha attirato il forte interesse di tutti i top club che cercano un nuovo centravanti da 30 gol stagionali. Qualche mese fa ha rinnovato il contratto con il Napoli a 10 milioni a stagione, con una clausola rescissoria da 120-130 milioni di euro, con la promessa tra De Laurentiis e l’agente Calenda di dirsi addio al termine della stagione, per un miglioramento economico per entrambe le parti.

Il calciomercato è iniziato da giorni e per il momento Victor Osimhen non ha ricevuto le offerte allettanti di cui si è parlato nei mesi scorsi perché le cifre sono molto alte e nessun club, fino ad ora, si è spinto così in avanti per accontentare il Napoli e lo stesso calciatore.

Futuro Osimhen, incontro con Conte fissato mercoledì

Il futuro di Osimhen sta diventando un rebus per il Napoli. L’attaccante nigeriano ha deciso di andare via – e lo stesso ha fatto il club, come già ribadito – ma per il momento non ci sono offerte concrete per il suo cambio maglia, e questo fattore sta cambiando anche i piani azzurri per il mercato estivo.

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, mercoledì sarà una giornata importante in casa Napoli: Antonio Conte incontrerà tutti i calciatori disponibili a Castel Volturno per dare il via alla nuova stagione e tra questi ci sarà anche Victor Osimhen.

L’incontro tra Osimhen e Conte non dovrebbe cambiare i piani del club e del calciatore, anche se per l’allenatore salentino sarebbe il bomber perfetto a cui affidare le sorti della squadra. La certezza, ad oggi, è la presenza di Osimhen al ritiro di Dimaro sin dal primo giorno: inizierà ad allenarsi agli ordini di Conte in attesa di un nuovo futuro.

Al momento i contatti più frequenti e proficui hanno riguardato l’Arabia Saudita, unica luce per il Napoli e lo stesso Osimhen di arrivare a cifre incredibilmente alte. Il nigeriano non vorrebbe sbarcare in terra araba perché ha ancora tanto da dare al calcio europeo e sogna la Premier League. Arsenal e Chelsea, però, sono defilate in questo momento, perché non ritengono congrua la spesa per arrivare al classe ’98.

Un’altra chance è il PSG. I francesi hanno detto addio a Mbappé e stanno cercando nuovi colpi in attacco: il desiderio di Luis Enrique è Khvicha Kvaratskhelia ma non è da escludere un tentativo per il bomber del Napoli, anche se a cifre più basse rispetto alla clausola.