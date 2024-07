Calciomercato Napoli, due nuovi acquisti! Pronte le visite mediche: la data

Il Napoli sta provando a migliorare la rosa con importanti mosse di calciomercato: sono pronti i primi due acquisti del 2024-25.

Gli azzurri si sono affidati ad Antonio Conte per iniziare un nuovo ciclo vincente dopo il disastro della scorsa stagione e l’obiettivo è quello di tornare subito in lotta per grandi obiettivi. Per questo motivo il calciomercato sta entrando nel vivo e molto presto potrebbero esserci colpi importanti, con Manna che si è mosso senza freni per riuscire a migliorare subito la squadra come aveva chiesto l’allenatore.

La prossima settimana inizierà il ritiro di Dimaro per il Napoli e Conte è già pronto ad accogliere due nuovi acquisti: svolgeranno le visite mediche e firmeranno con gli azzurri.

Calciomercato Napoli, pronte le visite mediche per due acquisti

Il Napoli vuole accelerare sul mercato per dare modo ad Antonio Conte di lavorare subito con una squadra nuova e più completa in tutti i reparti. L’obiettivo è quello di migliorare la rosa andando a eliminare tutti i difetti che si sono visti nella passata stagione e che hanno condizionato fortemente le prestazioni e i risultati.

La giornata di lunedì sarà importante per il Napoli. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de La Repubblica, infatti, i primi due acquisti dell’era Conte per il Napoli saranno Leonardo Spinazzola e Rafa Marin che svolgeranno le visite mediche a inizio settimana.

I due calciatori sono attesi lunedì a Villa Stuart per mettersi poi subito al servizio del Napoli. Conte li aspetta prima della partenza per Dimaro a Castel Volturno e poi vuole iniziare a lavorare con entrambi per inserirli subito nel nuovo progetto. Si riparte da zero, tutti sullo stesso piano e tutti con le stesse chance di prendersi il posto da titolare.

Per Spinazzola l’accordo è stato raggiunto totalmente nella giornata di ieri: firmerà un contratto biennale da svincolato. Ha detto addio alla Roma e per il Napoli sarà un ottimo rinforzo per la fascia sinistra anche se i dubbi di molti tifosi riguardano le condizioni fisiche, non sempre perfette per l’ex Juve e Atalanta.

Per Rafa Marin, invece, gli accordi sono stati raggiunti diversi giorni fa con il Real Madrid: arriverà a titolo definitivo per 12 milioni di euro. Come riferito da Fabrizio Romano, però, nel caso dello spagnolo l’affare è molto più complesso nelle cifre. Nel 2026 i Blancos potranno riacquistare il difensore versando nelle casse del Napoli 25 milioni di euro, possibilità presente anche nel 2027 ma con il pagamento di 35 milioni di euro.

E non è finita qui, perché le cifre potrebbero raddoppiare. Versando ulteriori 10 milioni di euro al Real Madrid nell’estate del 2025, infatti, il Napoli il valore delle singole clausole di recompra di Rafa Marin che passeranno a 50 milioni (e non più 25) per l’estate del 2026 e a 70 milioni (e non più 35) per l’estate del 2027.