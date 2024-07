Buongiorno verso il Napoli: il Torino punta il sostituto, tre nomi

Il Napoli è sempre più vicino al colpo Alessandro Buongiorno, il Torino è già alla ricerca di un sostituto: ecco i tre nomi in cima alla lista.

Alessandro Buongiorno si avvicina al Napoli. Il difensore del Torino sembra ormai ad un passo dall’accettare in via definitiva la proposta del club azzurro e già nella giornata di lunedì potrebbe esserci il sì definitivo. Il club azzurro cosi andrebbe a completare un trio di acquisto importate e che va a dare valore ad un organico che per Antonio Conte andava valorizzato dalle retrovie: Buongiorno, Rafa Marin ma anche Spinazzola, tutti giocatori che si renderanno utili alla causa azzurra.

Il tutto, ovviamente, deve ancora trovare l’ufficialità che potrebbe arrivare nei prossimi giorni, a stretto giro. Il Torino, dal canto suo, ha accettato una proposta davvero allettante da parte di Aurelio De Laurentiis: sul piatto 35 milioni di euro più 5 di bonus, offerta che ha convinto Urbano Cairo a lasciare andare via uno dei giocatori più importanti della sua squadra.

Il presidente granata si è convinto a far partire Buongiorno, ma adesso dovrà trovare elementi che possano fare al caso di Paolo Vanoli. Il club si sta muovendo per sostituire il prima possibile il difensore diretto verso Napoli, ci sono già diversi nomi che stanno stuzzicando Cairo e che potrebbero effettivamente essere degli innesti importanti per Vanoli.

Buongiorno, direzione Napoli: i nomi del Torino per sostituirlo

Il presidente Cairo non lascerà niente al caso e sta già muovendo i primi passi per cercare un giocatore che possa prendere pienamente il posto di Buongiorno. Secondo quanto riportato in queste ore da ‘Sky Sport’, ci sarebbero ben tre nomi sul piatto della dirigenza granata.

Igor, centrale ex Fiorentina oggi in forza al Brighton, sarebbe uno dei primi in cima alla lista del Torino. Difensore che già conosce la Serie A ed ha dimostrato di essere un elemento di sicuro affidamento.

Ci sono, però, anche delle alternative interessanti sulle quali si potrebbe lavorare nelle prossime settimane: Pascal Augustus Struijk, difensore olandese del Leeds, ma anche Rayyan Baniya, difensore turco del Trabzonspor che vanta anche il passaporto italiano, quest’ultimo aspetto da non sottovalutare

Da capire, adesso, in che tempi il passaggio di Buongiorno al Napoli si concretizzerà e quando il Torino riuscirà ad avere una cospicua somma di denaro per andare a piazzare un colpo importante in difesa.