Buongiorno al Napoli, chi è la fidanzata Margherita: tutte le curiosità sulla coppia

Buongiorno sarà a breve un nuovo calciatore del Napoli. Uno punto fisso della vita del calciatore è la storia d’amore con la fidanzata Margherita, ecco tute le curiosità.

Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, è ormai pronto a firmare con il Napoli della nuova era Conte. Il giovane calciatore italiano, reduce dalle ultime stagioni vissute da protagonista con la maglia granata, è da mesi il prescelto del patron Aurelio De Laurentiis per rafforzare la retroguardia azzurra.

L’accordo con il club di Urbano Cairo è stato definito, ciò che manca è trovare intesa sugli ultimi dettagli del contratto del classe ’99. Uno dei punti di forza dell’ascesa di Buongiorno nel panorama del massimo campionato italiano è la stabilità emotiva che ha saputo donargli la relazione con la fidanzata, Margherita Ceruzzi. Ecco tutti i dettagli sulla coppia che a breve sbarcherà in Campania.

Napoli, Buongiorno approderà nella città dell’amore con una certezza: la fidanzata Margherita

Dietro ogni grande uomo c’è una grande donna. La fidanzata del primo grande colpo azzurro, Margherita Ceruzzi, è una figura costante al fianco del calciatore. Laureanda in giurisprudenza, lady Buongiorno è una voce fuori dal coro, una bellezza acqua e sapone, semplice ed autentica.

La relazione tra l’orai ex difensore del Torino e la ragazza dura da diversi anni, come si evince dai social di entrambi, in cui evidenziano spesso il reciproco sostegno l’un per l’altra. Il difensore, in una recente intervista, ha speso parole al miele per la sua Margherita, sottolineando quanto sia stata importante per lui in questa fase della sua carriera e quanto sia disposto a supportarla nel percorso di studi che la ragazza sta per concludere:

Mi ha supportato tanto e adesso io supporto lei con la sua laurea in giurisprudenza: le manca solo la tesi, quindi adesso sono io che devo aiutarla.

Buongiorno e la fidanzata, nonostante gli impegni reciproci, riescono sempre a trovare il momento per godersi del tempo di qualità insieme, sin qui a Torino e presto a Napoli, la città dell’amore per eccellenza.

Il club di Aurelio De Laurentiis acquisterà il centrale della Nazionale per una cifra vicina ai 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, e nei prossimi giorni sono previste le visite mediche di rito e la firma sul contratto presso la Filmauro. L’accordo con il calciatore, stimato nel weekend, prevede un matrimonio fino al 2029 da 2.8 milioni di euro a stagione, che potrà salire fino a superare la soglia dei 3 milioni al raggiungimento di specifici obbiettivi legati alle prestazioni personali e ai traguardi di squadra.