Buongiorno al Napoli con la clausola: valore altissimo, c’entra Conte

Il Napoli è sempre più vicino all’acquisto di Alessandro Buongiorno dal Torino: accordi quasi chiusi, ci sarà anche la clausola rescissoria.

Il difensore granata è stato la prima scelta di Antonio Conte sin dal suo primo giorno al Napoli. Anche per Giovanni Manna è sempre stato un pallino e i contatti con i granata e con l’agente Riso sono andati avanti per diversi giorni prima di arrivare alla fumata bianca definitiva. In questa settimana si sono intensificati i colloqui e gli incontri faccia a faccia tra le parti per arrivare alla stretta di mano definitiva che è prevista entro il weekend.

Buongiorno sarà presto un nuovo difensore del Napoli ma la trattativa ha subìto anche qualche frenata e qualche incertezza a causa delle richieste dell’entourage di inserire una clausola rescissoria.

Buongiorno-Napoli, c’è la clausola: le ultime

Alessandro Buongiorno sarà uno degli investimenti maggiori del Napoli in questa sessione di calciomercato. Con un anno di ritardo dopo l’addio di Kim Min-Jae, il Napoli avrà un nuovo difensore centrale di alto livello che darà modo ad Antonio Conte di riorganizzare per filo e per segno l’intera fase difensiva, vero e proprio anello debole della passata stagione.

Il Napoli acquisterà Buongiorno per 38 milioni di euro tra parte fissa e bonus e nei prossimi giorni è atteso per le visite mediche e poi la firma sul contratto. L’accordo con il calciatore, invece, prevede la firma fino al 2029 a 2.8 milioni di euro netti a stagione, che poi saliranno negli anni fino a oltre 3 milioni, più bonus legati a obiettivi personali e di squadra.

Cifre molto importanti per un’operazione che può segnare il futuro del Napoli per diversi anni. Ma nel contratto di Buongiorno, rivela Tuttosport, ci sarà anche una clausola rescissoria che, però, non spaventa il club azzurro. De Laurentiis non avrebbe voluto inserirla ma è stato l’unico modo per arrivare all’accordo nel minor tempo possibile ed evitare ulteriori aste per il centrale classe ’99.

La clausola rescissoria di Alessandro Buongiorno sarà di 70 milioni di euro. Tra il “no” di De Laurentiis e l’insistenza di Giuseppe Riso, agente di Buongiorno, nell’inserimento della clasuola, è stato trovato un compromesso: la clausola rescissoria sarà valida a partire dal 2027. Lo stesso anno in cui Antonio Conte dovrebbe lasciare il Napoli, come da contratto attuale.

Il Napoli, il Torino e Alessandro Buongiorno ora sono pronti al sì collettivo per arrivare alle firme e all’annuncio ufficiale di un colpoi di mercato che si preannuncia importantissimo per tutte le parti interessate.