Addio Napoli, tutto fatto: pronta la cessione, spuntano dettagli e cifre

Prima cessione in vista per il Napoli: tutto fatto, c’è l’accordo con la squadra! La notizia dovrebbe diventare ufficiale in brevissimo tempo.

Il Napoli sta lavorando ad una sessione estiva di calciomercato dove andranno valutati nuovi innesti ma anche studiate delle cessioni che permettano all’allenatore di avere una rosa totalmente propedeutica alla causa. E cosi ecco che si parla dell’addio di Osimhen (interessa dall’Arabia Saudita), o ancora quello di Giovanni Di Lorenzo che, di contro, rientrerebbe assolutamente nei piani di Conte.

Ci sono, poi, anche diversi giovani che dovrebbero lasciare la squadra azzurra. Si è parlato molto di Gianluca Gaetano che potrebbe tornare a Cagliari dopo l’esperienza interessante vissuta negli scorsi mesi sotto la guida di Claudio Ranieri. Ma c’è anche un altro giovane di belle speranze pronto a cominciare una nuova avventura lontano dalla città azzurra.

Napoli, addio Zanoli: tutto fatto per il passaggio al Genoa

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, sarebbe ormai tutto fatto per il passaggio di Alessandro Zanoli al Genoa: l’esterno lascerà ancora Napoli per proseguire il percorso di crescita che negli scorsi mesi lo ha visto giocare nella Salernitana.

Per lui un prestito con diritto di riscatto (7 milioni di euro) che potrebbe diventare obbligo con determinate condizioni. Non ci sono dubbi, Zanoli sarà una delle prime cessioni di questa sessione estiva di calciomercato del Napoli di Aurelio De Laurentiis.