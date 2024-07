Lukaku Napoli, Bargiggia è sicuro: “Accordo con il Chelsea”, la cifra è da urlo!

Romelu Lukaku è sempre più il nome chiacchierato in casa Napoli per quanto riguarda l’attacco per la prossima stagione, nell’ottica della partenza di Victor Osimhen.

Il Napoli attende novità sul fronte Victor Osimhen. Già negli scorsi mesi, difatti, le parti hanno reso noto lo scenario di un possibile addio dell’ex Lille al club azzurro. Un forte indizio a tal riguardo, oltre alle varie dichiarazioni (comprese quelle del presidente Aurelio De Laurentiis), è il rinnovo ponte messo a punto dalle parti nel periodo natalizio. Un maxi ingaggio ma anche una clausola super di circa 130 milioni di euro, a dimostrazione di come club e calciatore paventino da tempo l’addio. Al momento, però, non c’è ancora alcun club pronto a versare la tripla cifra valida come clausola di rescissione.

Non è affatto un mistero, frattanto, che Romelu Lukaku sia il nome in cima alla lista dei desideri del tecnico Antonio Conte, che per quanto riguarda Osimhen ha ammesso l’esistenza di accordi già presi in precedenza (evidentemente per l’addio, ndr), In questi ultimi minuti è arrivata un’ultim’ora da parte del giornalista Paolo Bargiggia, secondo cui il Napoli e il Chelsea avrebbero chiuso l’accordo per Lukaku. Una notizia, quella lanciata da Bargiggia, che ha fatto immediatamente il giro sui social tra tutti i tifosi.

Ultimissime mercato Napoli, Bargiggia si sbilancia su Lukaku

Romelu Lukaku e ił Napoli: un binomio che, almeno secondo il punto di vista del giornalista Paolo Bargiggia, sembrerebbe cosa ormai fatta. Stando alla medesima fonte, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe raggiunto l’accordo con il Chelsea, proprietario del cartellino dell’attaccante belga.

Di seguito, quanto spiegato da Bargiggia sui social a proposito di Lukaku e il Napoli:

“Il Napoli ha chiuso col Chelsea per Romelu Lukaku: 30 milioni di euro, più 10 di bonus agli inglesi. 8 milioni di euro netti per 3 anni, più opzione al giocatore, che sta già cercando casa a Napoli”.

Una notizia, quella lanciata da Paolo Bargiggia, che ha sorpreso i tifosi, che a loro sperano in un colpo importante dal momento in cui Victor Osimhen è ormai lontano da Napoli. Ovviamente, Lukaku sarebbe un nome di assoluto spessore, oltre che ben gradito dal tecnico Antonio Conte, che ha un peso specifico molto importante nelle varie strategie del club azzurro in sede di mercato, e non solo. Nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori conferme, c’è da scommettere sul fatto che l’entusiasmo possa salire alle stelle nella piazza azzurra.