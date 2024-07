Caso Di Lorenzo, Conte prepara l’accoglienza a Napoli: svelata la volontà del capitano

In casa Napoli tiene banco il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Di seguito le ultimissime sul futuro del capitano azzurro.

Sono giorni importanti in casa Napoli per il futuro di Giovanni Di Lorenzo. Nelle ultime settimane, il capitano e il proprio entourage hanno iniziato una vera e propria “guerra” con il club azzurro. L’obiettivo era quello di arrivare alla cessione per ripartire in un nuovo club, probabilmente sponda Juventus dove c’era Cristiano Giuntoli ad attenderlo.

Le idee del capitano azzurro si son però complicate con l’avvento di Antonio Conte. Quest’ultimo, ha blindato fin da subito il calciatore, sottolineando la sua importanza nello scacchiere ed anche all’interno dello spogliatoio. Non a caso, nelle ultime ore la situazione avrebbe assunto un valore del tutto diverso, con le parti che risulterebbero molto più vicine anche grazie ai diversi incontri.

Di Lorenzo-Napoli, il clima sta per tornare sereno: le ultime

Giovanni Di Lorenzo e il Napoli potrebbero continuare il proprio percorso insieme. Come riportato da “TuttoSport” il club azzurro non valuta la cessione del capitano, motivo per il quale si sarebbero intensificati i contatti con il suo entourage Mario Giuffredi. A causa di tutto ciò, la volontà del giocatore sarebbe cambiata. Infatti, l’ex Empoli ha apprezzato gli attestati di stima ricevuti prima da Antonio Conte e poi da Aurelio De Laurentiis. Infatti, i due protagonisti avrebbero fatto di tutto pur di convincere il condottiero a restare alla Corte del Vesuvio.

A meno di clamorosi sviluppi, la situazione in casa Napoli potrebbe considerarsi “risolta”. Infatti, nei prossimi giorni anche Mario Giuffredi dovrebbe annunciare la permanenza del suo assistito in Campania. Se così dovesse essere, si tratterebbe di un’altra pedina fondamentale a disposizione di Antonio Conte in vista della nuova stagione.