Lukaku, adesso cambia tutto: la decisione del calciatore spiazza il Napoli

Sono giorni importanti per il futuro di Romelu Lukaku. Il calciatore continua ad essere nel mirino del Napoli di Antonio Conte.

In casa Napoli si continua a lavorare in vista della prossima stagione. La situazione non è affatto semplice, in quanto la squadra a disposizione di Antonio Conte va senza dubbio puntellata. Non a caso, l’avvento dell’allenatore italiano porta con sé garanzie molto importanti, le quali dovranno però essere colmate tramite il mercato in entrata. Uno dei reparti da migliorare è senza dubbio l’attacco, il quale però è costretto a fare i conti con il futuro di Victor Osimhen.

L’attaccante nigeriano quasi sicuramente lascerà il club nelle prossime settimane. Nel contratto del calciatore, è presente una clausola da ben 120 milioni di euro, la quale impedisce qualsiasi tipo di trattativa ad un prezzo inferiore. Infatti, in questo senso, Aurelio De Laurentiis ascolterà solo ed esclusivamente offerte a tre cifre. La situazione non è però semplice, vista la volontà dei grandi club di puntare su profili diversi. Inoltre, va ricordato che proprio dal futuro di Osimhen passa il colpo che porterebbe Romelu Lukaku in Campania.

Mercato Napoli, Osimhen “blocca” Lukaku: le ultime sull’affare

In casa Napoli sono in corso le dovute valutazioni in vista della prossima stagione. Dopo la conferenza stampa di presentazione, Antonio Conte è pronto ad iniziare a lavorare con il gruppo azzurro in vista dei prossimi impegni. Prima di fare ciò, però, sarà necessario intervenire sul mercato in entrata e sarà opportuno farlo nel miglior modo possibile. Come riportato da Gianluca Di Marzio, uno degli obiettivi principali porta il nome di Romelu Lukaku.

In questa direzione, però, il club azzurro sarebbe costretto a fare i conti con diversi problemi. Infatti, l’ormai ex Roma piace anche al nuovo Milan di Fonseca, il quale ritiene il belga un calciatore ideale per il suo gioco. A questo punto, la palla passa direttamente a Romelu Lukaku. Quest’ultimo, ha terminato ieri il proprio europeo con il Belgio dopo la sconfitta con la Francia agli ottavi di finale. Il giocatore ha deciso di prendersi qualche giorno di libertà per analizzare al meglio la sua prossima destinazione.

Qualsiasi sia la scelta del belga, naturalmente sarà necessario trovare l’accordo con il club londinese. Infatti, il Chelsea non è assolutamente disposto a svendere il calciatore, motivo per il quale sarà necessario soddisfare le richieste economiche. Oltre a ciò, anche l’attaccante percepisce uno stipendio elevato che dovrebbe diminuirsi in caso di arrivo in Italia, sponda Napoli o Milan.