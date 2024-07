“Era la prima scelta del Napoli”, svelato l’incredibile rifiuto agli azzurri, di chi si tratta

In queste ore è stato svelato un inatteso retroscena legato al Napoli: gli azzurri lo avevano individuato come possibile rinforzo, ma l’ormai ex obiettivo ha scelto di restare.

Il Napoli si avvia alla prossima stagione con una rifondazione che, difatti, è allo stadio iniziale. L’ingaggio di Antonio Conte è sintomo di una volontà netta da parte del presidente Aurelio De Laurentiis di voltare pagina, per dimenticare una stagione che è stata davvero da dimenticare. L’obiettivo è di ritornare competitivi subito, anche a costo di farsi peso di un ingaggio importante come quello del tecnico leccese che, oltre alle garanzie dal punto di vista economico, ha voluto con sé tutti i suoi uomini di fiducia per la nuova avventura all’ombra del Vesuvio.

Tra le nuove figure che aiuteranno Conte nella sua esperienza in azzurro c’è Paolo Rea, che prenderà il posto di Giuseppe Santoro che, come annunciato anche dallo stesso De Laurentiis, avrà un ruolo attivo nel settore giovanile del club partenopeo. Tuttavia, stando a quanto riportato da Radio Punto Nuovo in queste ore, gli azzurri avevano pensato anche a un altro nome, ossia Alessio Cracolici, attuale Team Manager del Parma.

Ultime notizie calcio Napoli, Cracolici vecchio obiettivo del club: la rivelazione

Alessio Cracolici, stando alle rivelazioni di giornata, sembrava essere uno dei candidati forti per la poltrona di Team Manager che sarà occupata, a partire dalla prossima stagione, da Paolo Rea.

Secondo quanto svelato da Radio Punto Nuovo, la figura di assoluto spessore come quella di Paolo Rea è stata la scelta finale in seguito a un casting andato avanti per molto tempo. “Alessio Cracolici era il prescelto per il ruolo di Team Manager nel Napoli di Conte”, fa sapere l’emittente radiofonica. In particolare, ci sono stati tanti colloqui tra le parti, che avrebbero portato a una proposta importante per l’attuale dirigente del Parma. Dietro il no da parte di Cracolici, secondo la medesima fonte, ci sarebbe l’attaccamento al Parma e allo staff guidato da mister Fabio Pecchia (nome accostato nei mesi scorsi anche al Napoli per la panchina, ndr).

Sarà, dunque, Paolo Rea il nuovo Team Manager mentre Lele Oriali farà comunque parte del gruppo di lavoro di Antonio Conte, ma avrà il compito di coordinare l’intero staff tecnico. Prende forma così il Napoli che, con una guida di assoluto livello come quella dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale, vuole riscattarsi quanto prima da un’annata totalmente da lasciarsi alle spalle.