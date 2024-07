Mercato Napoli, sfuma un colpo per l’attacco: il comunicato ufficiale

Il Napoli prosegue la ricerca di un’attaccante che possa sostituire Osimhen, che è sulla lista dei partenti. Sono diversi gli obiettivi di Manna, ma uno di questi è ufficialmente sfumato.

Nel corso di queste settimane, al Napoli sono stati accostati diversi attaccanti. Questo poiché Victor Osimhen è sulla lista dei partenti, anche se ad oggi non è ancora arrivata alcuna offerta ufficiale al club di Aurelio De Laurentiis.

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna ha già sondato vari profili, in modo da affondare il colpo appena sarà ufficializzata la cessione di Osimhen. Intanto uno degli attaccanti seguiti dagli azzurri è definitivamente saltato.

Mercato Napoli, sfuma ufficialmente un obiettivo per l’attacco: di chi si tratta

Sul taccuino di Giovanni Manna ci sono diversi attaccanti, e uno di questi potrebbe sostituire proprio Victor Osimhen. Tra gli obiettivi ci sono profili emergenti e in rampa di lancio, ma anche nomi piuttosto affermati. Nella lista del DS del Napoli c’era anche l’attaccante georgiano Georges Mikautadze, che si è messo in mostra anche nel corso di questo Europeo. Purtroppo però la punta georgiana non potrà approdare al Napoli, poiché è stato ufficializzato il suo passaggio dall’Ajax al Metz. A comunicare la cessione di Mikautadze è stato proprio l’Ajax tramite un comunicato ufficiale:

“L’Ajax e l’FC Metz hanno raggiunto un accordo sul trasferimento di Georges Mikautadze. L’attaccante era in prestito al club francese da sei mesi, con opzione di riscatto inclusa nell’accordo. Questa opzione è stata esercitata, rendendo definitivo il trasferimento dell’attaccante 23enne. L’Ajax ha concordato con il club francese un compenso di trasferimento di 13 milioni di euro. Il contratto del nazionale georgiano con l’Ajax durerà fino al 30 giugno 2028”.

Dopo solamente una stagione con i lancieri, per Mikautadze c’è il ritorno al Metz in Ligue2. Il club francese aveva venduto solamente un’estate fa l’attaccante georgiano proprio al club olandese. Ad un anno di distanza, il Metz ha deciso di esercitare l’opzione per il riscatto di Mikautadze, fissata a 13 milioni di euro, nonostante la retrocessione nella Serie B francese.

Il club francese potrebbe dunque decidere di rivendere Mikautadze ad una cifra ben superiore a quella spesa per il riscatto. Nel corso dell’Europeo disputato con la Georgia, Mikautadze si è messo in gran mostra, attirando l’interesse di molti club. A meno che il club francese non decida di tenerlo – cosa alquanto difficile – potrebbe esserci una nuova cessione. Il Napoli è però abbastanza defilato, visto che si punta tutto su Romelu Lukaku come potenziale sostituto di Osimhen. Ad oggi dunque si spengono ufficialmente le possibilità di Mikautadze di trasferirsi al Napoli, ma occhio ad una volontà del Metz di cederlo durante la sessione estiva.