Calciomercato Napoli, Manna vuole chiudere altri due colpi dopo Marin: i nomi

Giovanni Manna è al lavoro per mettere a disposizione, quanto prima, ad Antonio Conte una rosa di livello: il Napoli spinge per altri due colpi dopo Rafa Marin.

Il calciomercato estivo ha il suo via ufficialmente e in casa Napoli si respira già da tempo aria di rivoluzione: tanti i colpi in entrata, ma molteplici anche quelli in uscita, previsti per questa sessione di mercato, che vede già molto attivo il neo dirigente azzurro Giovanni Manna. Quest’ultimo ha il compito di regalare ad Antonio Conte un organico quanto più di livello possibile, oltre che completo in quelle che sono le esigenze tecnico – tattiche dell’ex Commissario Tecnico della Nazionale.

È attesa per il primo colpo, rappresentato da Rafa Marin: questi giorni dovrebbero essere quelli decisivi per l’ok definitivo dal Real Madrid, con cui evidentemente si sta ancora trovando la quadra sugli aspetti economici dell’affare. Poi, sarà la volta di altri acquisti: in particolare, stando a quanto rivelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, gli azzurri avrebbero messo gli occhi su due profili. Secondo il quotidiano, Manna è al lavoro per confezionare i colpi Buongiorno e Spinazzola, nomi finiti da tempo nel mirino del club capitanato dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Ultime news SSC Napoli, Manna vuole stringere per Buongiorno e Spinazzola

Alessandro Buongiorno e Leonardo Spinazzola potrebbero essere i prossimi due colpi dopo Rafa Marin (per cui si attendono soltanto le visite e le firme sui contratti, ndr).

A fare il punto della situazione è Il Corriere dello Sport oggi in edicola, rivelando che entrambi sembrano essere vicini alla compagine azzurra. Per quanto riguarda il difensore. nonché capitano, del Torino, Urbano Cairo sembra molto allettato dall’offerta del club partenopeo che, con i bonus, arriva a circa trentacinque milioni di euro. La strategia del club granata, però, è quella di massimizzare il più possibile l’entrata economica, motivo per cui la valutazione del Torino è pari ad almeno quaranta milioni di euro più altri cinque di bonus. La sensazione, secondo quanto rivelato dalla medesima fonte, è che alla fine si può trovare un compromesso a metà strada.

Discorso avanzato anche per Leonardo Spinazzola. Per l’ormai ex esterno della Roma, da oggi svincolato, vanno avanti i colloqui tra Giovanni Manna e il suo agente Davide Lippi: essendo per l’appunto un parametro zero, l’esterno è un profilo che rientra perfettamente nei parametri societari, oltre che nei gradimenti dello stesso tecnico Antonio Conte.