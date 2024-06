L’eliminazione dell’Italia agevola il Napoli: si accelera per risolvere gli ultimi problemi

Con l’eliminazione dell’Italia dall’Europeo, le trattative di mercato e non solo subiranno una decisa accelerata, questo riguarda anche il Napoli.

L’eliminazione dell’Italia deve essere ancora assorbita del tutto. C’è ancora incredulità a causa del K.O. rimediato con la Svizzera per 2-0, con le reti di Freuler e Vaegas, che hanno estromesso gli azzurri del CT Luciano Spalletti da EURO 2024. Dalla Nazionale Italiana tutti si sarebbero aspettati di più, sia in termini di gioco che di risultati. Invece si torna a casa con un carico di dubbi e delusione davvero enormi.

Eppure il termine dell’avventura italiana avrà ripercussioni in particolare sul calciomercato, con affari che potranno finalmente sbloccarsi. Anche il Napoli era interessato alle sorti della Nazionale e dei calciatori che ne fanno parte. Uno degli obiettivi è Alessandro Buongiorno del Torino, per il quale si prevede una decisa accelerata già a partire dalle prossime ore. Così come per il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, per il quale va risolta la questione sulla richiesta di cessione sollevata dal suo procuratore qualche settimana fa.

Di Lorenzo torna dopo l’eliminazione dell’Italia, ora resta da risolvere la questione con il Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come le prossime ore saranno decisive per capire quale sarà il futuro del terzino del Napoli. Ecco quanto evidenziato:

“L’eliminazione della Nazionale anticiperà anche i tempi dell’ultimo atto del caso Di Lorenzo: De Laurentiis ha spedito al giocatore messaggi d’amore in occasione della presentazione di Conte, a sua volta portatore di concetti molto lusinghieri nei confronti del capitano. Il Napoli non pensa minimamente e neanche lontanamente alla possibilità di cederlo, e il like social che Di Lorenzo ha regalato alle immagini del debutto ufficiale del tecnico a Palazzo Reale pubblicate sui canali social del club ha fatto tanto sensazioni positive. Lui, comunque, a Dimaro non ci sarà: come Buongiorno ha diritto alle ferie, al periodo di meritate vacanze. Appuntamento a Castel di Sangro, dal 25 luglio. Magari per tutti”.

Dunque, nonostante Di Lorenzo fosse impegnato in ritiro con la Nazionale Italiana, alcuni segnali di riavvicinamento all’azzurro del Napoli ci sono stati. Il suo Europeo non è stato di quelli da ricordare. Anzi, probabilmente è il calciatore che ne esce peggio, figlio anche della brutta prestazione contro la Spagna mai perdonata dall’opinione pubblica. Conte però ha protetto il suo calciatore e l’ha ritenuto incedibile, ribadendo la stima per il giocatore ma soprattutto per la persona che è Di Lorenzo. Ora resta al calciatore dare la sua risposta definitiva, il Napoli la sua mossa l’ha già fatta.