Doppio colpo Napoli, Manna a lavoro: vuole chiudere due acquisti prima del ritiro a Dimaro

Il calciomercato è il focus principale in casa Napoli, il d.s. Giovanni Manna sta lavorando in maniera assidua per chiudere subito due acquisti.

Giornate calde, anzi caldissime in casa Napoli. No, non c’entrano le temperature alte che attanagliano la città in questi giorni, bensì il tutto riguardo il calciomercato che ora è pronto ad entrare nel vivo. L’eliminazione dell’Italia da Euro 2024 accelererà quelle trattative rimaste per un po’ in sospeso anche per lasciare piena concentrazione ai calciatori sulla competizione continentale. Gli azzurri sono però stati eliminati dalla Svizzera agli Ottavi di Finale, ciò vuol dire che si può finalmente iniziare a fare sul serio, almeno per i calciatori che fanno parte del gruppo di Spalletti.

Tra questi, non è un mistero, ce n’è uno che piace particolarmente al nuovo Napoli di Antonio Conte: Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino è l’obiettivo numero uno del tecnico azzurro per rinforzare la difesa e ora i tempi appaiono maturi per chiudere l’acquisto.

Buongiorno e Spinazzola, il doppio colpo che il Napoli vuole chiudere prima dell’inizio del ritiro precampionato

Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’obiettivo del nuovo direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, sarebbe quello di chiudere addirittura un doppio acquisto entro l’inizio del ritiro di Dimaro-Folgarida, che ricordiamo comincerà il prossimo 11 luglio e terminerà il 21 luglio. Ebbene, come detto, l’obiettivo numero uno è Buongiorno, difensore e capitano del Torino, per cui la dirigenza napoletana ha mosso già passi concreti per chiudere l’acquisto.

Il giocatore piace a tanti club, ma il Napoli è l’unico ad aver mosso passi concreti per l’acquisto. La società di De Laurentiis ha già presentato un’offerta da circa 35 milioni di euro comprensiva di bonus. Il Torino ne chiede oltre 40 più bonus. Una forbice ancora ampia, ma che si assottiglierà vista anche la voglia del giocatore di lavorare con Antonio Conte. Il presidente Cairo, inoltre, si augurava che l’Europeo potesse mettere in luce Buongiorno e aumentarne il prezzo, invece Spalletti non ha concesso nemmeno l’esordio al centrale, rimasto così in ombra. Il Newcastle era uno dei club interessati, ma per ora non è andato oltre un semplice interessamento.

L’altro giocatore che piace e per il quale si proverà a trovare l’intesa è Leonardo Spinazzola. Per lui la questione è decisamente più semplice: dal 1° luglio sarà svincolato dalla Roma e ormai da giorni è stato intavolato il discorso per la stesura del contratto con l’agente. Conte vorrebbe averlo a disposizione già per l’inizio del ritiro in modo da metterlo subito in condizione.

In ogni caso nelle prossime ore Manna sarà a Milano per accelerare le trattative di mercato e regalare al Napoli di Conte i rinforzi necessari per iniziare la nuova stagione.