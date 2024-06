Futuro Kvaratskhelia, decisione forte da parte di De Laurentiis

In casa Napoli si continua a discutere del futuro di Kvaratskhelia, che attualmente è in bilico. Arriva la presa di posizione decisa di Aurelio De Laurentiis sul georgiano.

Si prospettano settimane piuttosto roventi in casa Napoli, con diverse situazioni che presto saranno delineate. Tra i principali casi ci sono quelli di Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia.

Per il georgiano sono in corso le trattative per il rinnovo, ma l’agente ed il padre dell’esterno spingono per la cessione. Nel frattempo è arrivata la dura presa di posizione da parte del presidente De Laurentiis.

Napoli, dura presa di posizione di De Laurentiis su Kvaratskhelia

Alla vigilia dell’Europeo, è esploso in casa Napoli il caso Kvaratskhelia. L’agente ed il padre del georgiano hanno chiesto la cessione, ma per il club Kvara è un punto fermo. La situazione però è in bilico, con le parti che hanno visioni contrapposte al giorno d’oggi. Il Napoli le sta provando tutte per raggiungere l’accordo per il rinnovo col georgiano, ma ad oggi c’è stato un nulla di fatto. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, De Laurentiis sarebbe pronto a tenere Kvaratskhelia in squadra anche senza il prolungamento del contratto. Il presidente del Napoli non vuole cedere l’esterno georgiano, e qualora non si trovasse la quadra per il rinnovo con adeguamento, ci sarebbe la permanenza puntando sull’attuale contratto di Kvara.

Il Napoli aveva promesso a Kvaratskhelia che del rinnovo se ne sarebbe discusso a fine stagione, visto l’andamento negativo della squadra durante l’anno. A quel punto però il georgiano si è sentito messo da parte, ed ha aperto le porte al progetto del PSG. Allo stesso tempo, l’agente ed il padre del georgiano hanno iniziato a premere per la sua cessione. Ovviamente questa situazione non è piaciuta al Napoli, che però ora si ritrova a doverla fronteggiare. Gli azzurri sono pronti a mettere sul piatto un rinnovo a 5 milioni netti annui, ma senza l’inserimento della clausola rescissoria che vorrebbe l’agente di Kvaratskhelia.

Il Napoli ha dunque avanzato la propria proposta, e attende la risposta da parte del georgiano. Qualora Kvaratskhelia continui a insistere per la cessione come annunciato dall’agente e dal padre, ci sarebbe il pugno duro di De Laurentiis. Il presidente del Napoli sarebbe pronto a far valere l’attuale contratto fino 2027, e dunque trattenendo Kvaratskhelia anche senza il rinnovo. Antonio Conte anche ha posto il veto sulla permanenza del georgiano al Napoli, e la stessa cosa è pronta a farla anche Aurelio De Laurentiis, che sia con le buone o con le cattive. La situazione comunque sarà chiarita al termine dell’Europeo, quando ci sarà un incontro tra le parti per decretare il futuro di Kvara.