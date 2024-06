Svizzera-Italia, le formazioni ufficiali: la scelta di Spalletti su Di Lorenzo e Raspadori

Da qualche minuto è arrivata l’ufficialità sulla formazione scelta da Luciano Spalletti che sta per sfidare la Svizzera.

Dopo una lunga attesa, di fatto, è arrivato finalmente il momento della sfida dell’Italia di Luciano Spalletti contro la Svizzera. Queste due nazionali, infatti, stanno per dare il via al quadro degli ottavi di finale dell’Europeo.

L’Italia, dopo il gol all’ultimo respiro di Mattia Zaccagni contro la Croazia di Modric e compagni, è pronta a riscendere in campo per cercare di centrare la qualificazione ai quarti di finale. Tuttavia, oltre a quelle obbligate per la squalifica di Calafiori e per la defezione per infortunio di Dimarco, Luciano Spalletti ha preso delle decisioni davvero importanti. Ecco, quindi, l’undici titolare azzurro che sta per scendere in campo contro la Svizzera:

Italia-Svizzera, ecco le formazione scelta da Luciano Spalletti

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian; Barella, Fagioli, Cristante; Chiesa, Scamacca ed El Shaarawy.

Dopo essere stato scelto come titolare nel match contro la Croazia, quindi, Giacomo Raspadori è stato inserito da Luciano Spalletti di nuovo in panchina. Mentre Giovanni Di Lorenzo è confermato titolare. Da sottolineare le presenze dal primo minuto dei vari Fagioli, Cristante ed El Shaarawy.