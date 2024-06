Osimhen, spunta anche il Manchester United: offerto uno scambio clamoroso

Spunta una nuova voce di mercato riguardante Victor Osimhen: sul nigeriano c’è l’interesse di un nuovo top club, che ha offerto un super scambio.

Il Napoli deve ancora riuscire a risolvere il rebus riguardante la cessione di Victor Osimhen. Il nigeriano ha rinnovato qualche mese fa con un super ingaggio da circa 10 milioni di euro all’anno, inserendo nel suo contratto anche una clausola rescissoria intorno ai 120 milioni utile a facilitarne la sua cessione in estate. Al momento, però, non risultano ancora esserci squadre disposte a spendere questa cifra e questo bloccherebbe notevolmente il mercato azzurro.

De Laurentiis, così, starebbe meditando anche un eventuale sconto sulla clausola per poter facilitare questo addio, utile anche a non mantenere un tetto ingaggi troppo alto rispetto agli standard del club azzurro.

Super offerta del Manchester United per Osimhen: i dettagli

Ha aggiornato in merito alle possibili soluzioni per il futuro del bomber nigeriano l’edizione online di Repubblica, la quale ha riportato delle novità molto importanti al riguardo. Oltre a Chelsea e Psg, infatti, c’è da registrare un interessamento anche del Manchester United per il giocatore del Napoli. Anche i Red Devils, però, starebbero sondando più piste, come ad esempio quella di Joshua Zirkzee, per cui ha effettuato un summit proprio ieri.

Il club allenato da Ten Haag, comunque, avrebbe effettuato anche un’offerta nei mesi scorsi per Osimhen: un conguaglio economico più il cartellino di Rasmus Hojlund, attaccante ex Atalanta acquistato nella scorsa edizione di mercato. Questa proposta, inizialmente rifiutata, potrebbe essere ripresentata ma non sembra al momento un’ipotesi immediatamente realizzabile, dato che il neo allenatore azzurro Antonio Conte avrebbe richiesto alla società di rimpiazzare Osimhen con il suo pupillo Lukaku. Quindi, al momento, questa situazione rimarrebbe solo una soluzione secondaria con cui risolvere questa intricata vicenda, ma non si possono escludere sviluppi al riguardo.

Tra l’altro, il nome del danese era stato in passato anche accostato al club azzurro, ma poi non se ne fece nulla per gli elevatissimi costi. Nel suo primo anno di Premier League, il bomber ex Atalanta ha racimolato 10 gol in 30 presenze (di cui 25 da titolare), ripagando forse non totalmente l’oneroso investimento effettuato per lui dai Red Devils (pari a circa 70 milioni di euro). Il suo talento rimane però una verità innegabile, risultata anche dagli sprazzi di questa prima stagione inglese, caratterizzata dalle notevoli difficoltà che ha dovuto affrontare il club allenato da Erik Ten Haag.