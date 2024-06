Italia eliminata, il fratello dell’attaccante si vendica: pazzesche accuse sui social

Pesante eliminazione per l’Italia da EURO 2024 per mano della Svizzera, il fratello dell’attaccante accusa Spalletti e i centravanti della Nazionale.

L’Italia ha già detto addio a EURO 2024. Inaspettata eliminazione della Nazionale tricolore, battuta 2-0 dalla Svizzera in una gara davvero a senso unico. Senza alcuni prodigiosi interventi di Gigio Donnarumma e particolari errori davanti alla porta, gli elvetici avrebbero addirittura potuto chiudere la pratica con un passivo più rotondo.

Una disfatta totale per il CT Spalletti, finito anche sotto accusa in queste ore. In molti rinfacciano al commissario tecnico le scelte per le convocazioni, ma anche per il gioco (inesistente, ndr) mostrato dagli azzurri. Sul banco degli imputati anche i centravanti chiamati dall’allenatore: Gianluca Scamacca, Mateo Retegui e Giacomo Raspadori. Soprattutto i primi due, che hanno avuto più occasioni per mettersi in mostra e giocare, hanno deluso ogni aspettativa. Sono infatti zero i gol realizzati da tutti e tre gli attaccanti, sterilità offensiva che ovviamente ha pesato anche sul cammino dell’Italia a Euro 2024.

Nessun gol degli attaccanti, il fratello di Ciro Immobile si sfoga sui social

In casi come questi – si dice – che siano gli assenti ad avere ragione. E tra gli assenti che hanno fatto rumore nelle convocazioni c’era Ciro Immobile. In particolare il fratello del centravanti della Lazio, Luigi, ha sfogato sui social la propria rabbia contro le scelte del CT, ma anche contro le critiche – spesso ingiuste ed esagerate – di cui Immobile è stato vittima dopo i fallimenti dell’Italia.

Dunque si legge su Instagram: “Troppa sfortuna per questa Nazionale… proprio nell’annata in cui ‘avevamo finalmente l’attaccante’“. Qualche secondo più tardi una nuova storia sui social: “Siete sfortunati, non avete nemmeno il capro espiatorio stavolta. Ora a chi diamo la colpa?“.

Insomma, un commento velenoso, ma anche qualche sassolino che il fratello di Ciro Immobile ha voluto togliersi dalle scarpe.