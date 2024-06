Italia eliminata: arriva il messaggio a sorpresa di Politano!

Fa rumore l’eliminazione dell’Italia da Euro 2024, decisiva la sconfitta con la Svizzera: sui social arriva uno strano messaggio di Politano.

Sconfitta pesante quella dell’Italia contro la Svizzera che sancisce l’eliminazione degli azzurri dall’Europeo di Germania. Il risultato del primo ottavo di finale è stato di 2-0, ma per quello che si è visto in campo sarebbe potuto essere ben più ampio.

Tanti i commenti negativi piovuti sui social appena terminata la gara. A sorpresa, però, è arrivato anche un messaggio particolare di Matteo Politano, attaccante del Napoli. Ebbene l’esterno ha pubblicato una Instagram Stories con una emoji di chiaro intento ironico.

Non si sa a cosa sia riferito, ma vista l’esclusione – decisamente inaspettata – dell’esterno dalle convocazioni di Spalletti per Euro 2024, soprattutto dopo che quest’anno è stato forse l’unico calciatore del Napoli a essersi distinto, è probabile che quello di Politano possa essere un riferimento alle scelte del CT. Scelte che oggi vengono messe ancor di più in discussione dopo la rovinosa sconfitta contro la Svizzera.

In questa ultima stagione, Politano ha realizzato ben 9 gol e 10 assist. Un calciatore con le sue qualità avrebbe fatto decisamente comodo, magari spostando Federico Chiesa sulla sinistra (suo ruolo naturale, ndr). Così come chiamare ben 10 difensori non sembra essere stata una scelta particolarmente azzeccata.

Italia Svizzera, l’intervista post partita al CT Luciano Spalletti

Intanto il CT Luciano Spalletti ha commentato – ai microfoni di Sky Sport – in questo modo l’eliminazione da Euro2024. Ecco quanto evidenziato:

“Il finale lo spieghiamo da come è cominciata la partita, eravamo sotto livello come ritmo, sia a livello di squadra che di singoli. Abbiamo sofferto qualche individualità diversa come gamba, come velocità, dalla nostra. Però se il ritmo è questo qui diventa difficile anche parlare di qualsiasi altra cosa. È difficile parlare di moduli quando si va sotto livello così, se tu giochi con la difesa a tre anche se hai qualcuno con più gamba poi sei costretto a ricomporre la fase difensiva, loro ti schiacciano ancora di più. Io dico che questa esperienza, questa eliminazione ci dà ugualmente delle indicazioni che ci sono delle cose che dobbiamo assolutamente cambiare, serve più gamba e più velocità al di là della qualità di gioco. La responsabilità è sempre mia, dell’allenatore. Le scelte le ho fatte io, con Gravina parlo perché con me si è comportato sempre da grande persona. Ognuno è responsabile delle sue scelte e dei risultati finali”.

Insomma, l’Italia deve decisamente ripartire dopo questa cocente eliminazione.