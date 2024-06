Ex Napoli, arriva l’annuncio sul futuro: cambia squadra a sorpresa

In casa Napoli, in attesa di nuovi arrivi, bisogna registrare delle novità per quanto riguarda un ex calciatore partenopeo.

Dopo la stagione deludente dell’anno scorso del suo Napoli, Aurelio De Laurentiis ha deciso di compiere dei profondi cambiamenti. Il primo è stato quello di chiamare Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo azzurro, mentre poi è arrivato l’ingaggio di Antonio Conte. Il tecnico pugliese, infatti, sarà la guida tecnica partenopea per i prossimi tre anni.

Già al momento della sua conferenza stampa di presentazione, avvenuta una settimana fa a Palazzo Reale, Antonio Conte ha ribadito di avere l’ultima parola su chi andrà via o meno dal Napoli. Al netto di Victor Osimhen, visti gli accordi precedenti presi tra il nigeriano e De Laurentiis, il tecnico pugliese ha nelle ‘sue mani’ il destino di tutto il parco giocatori azzurro. Tuttavia, in attesa di ulteriori novità, per i tifosi del team campano bisogna registrare delle novità che riguardano un loro ‘ex beniamino’.

Calciomercato, Callejon lascia il Granada dopo due stagioni

Secondo quanto raccolto dalla redazione de ‘Il Relevo’, infatti, José Maria Callejon lascerà il Granada. Questa decisione di separarsi è stata presa da ambo le parti. Per l’ex giocatore del Napoli, quindi, si prospetta un’altra avventura per la prossima stagione, vista la sua intenzione di non ritirarsi.

Callejon lascia il Granada dopo due stagioni, dove nella prima ha raggiunto la promozione in Liga. Nei prossimi giorni, quindi, sapremo sicuramente qualcosa in più sul futuro di uno dei calciatori che ha cambiato la storia recente, e non solo, del Napoli.