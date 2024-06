Euro 2024, Italia eliminata dalla Svizzera: cosa sta succedendo su Spalletti e Di Lorenzo

Una cocente eliminazione quella dell’Italia, che perde 2-0 con la Svizzera e saluta Euro 2024, novità su Spalletti e Di Lorenzo.

Davvero una pessima Italia quella vista agli Europei, con la formazione del CT Luciano Spalletti che non ha mai davvero convinto. La qualificazione nel girone era arrivata per il rotto della cuffia, con la rete decisiva realizzata a 7 secondi dall’eliminazione contro la Croazia. Già quello aveva fatto capire le difficoltà della nazionale azzurra, che contro la Svizzera è completamente naufragata.

Nel primo ottavo di finale di questo Euro 2024 l’Italia è infatti crollata 2-0 al cospetto degli elvetici, superiori fin dal primo minuto di gara. A decidere la partita sono state le reti Freuler in chiusura del primo tempo e poi con Vargas nella ripresa. Eppure era servita una grande parata di Donnarumma a evitare un passivo peggiore, con la Svizzera che ha anche avuto altre occasioni poi sciupate.

Italia eliminata dalla Svizzera, Spalletti e Di Lorenzo nel mirino della critica

Nel mirino della critica, almeno quella immediata dei social, ci sono finiti il CT Luciano Spalletti, che non ha saputo dare idee, ma nemmeno grinta e mordente alla Nazionale, così come il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Come detto il CT sta venendo accusato un po’ da tutta la critica di aver sbagliato non solo le convocazioni, fatte di troppi difensori non utilizzati in luogo di attaccanti che sarebbero potuti tornare utili per dare una sterzata a partita in corso, ma anche per non aver saputo dare un gioco all’Italia. Lui che invece ha avuto un ruolo fondamentale nella vittoria del terzo, storico, scudetto del Napoli, conquistato proprio grazie al gioco corale della squadra.

L’altro uomo finito nel mirino della critica è Giovanni Di Lorenzo, incapace di reggere il confronto praticamente con qualsiasi avversario che si è trovato di fronte. Contro la Spagna era stato Nico Williams a far male dal suo lato, contro la Svizzera anche Vargas l’ha messo in grande crisi. Tanti, quasi tutti, i duelli persi, tanto da far scattare l’ira dei vari commentatori sui social, che si sono scagliati contro il capitano del Napoli.

L’Italia lascia l’Europeo senza aver dato assolutamente nulla, un completo fallimento anche per Luciano Spalletti. Tanto che – sempre sui social – in tanti ne stanno chiedendo addirittura l’esonero chiamando a gran voce un altro CT al suo posto: Massimiliano Allegri. Probabile che la Federazione invece dia ancora fiducia al tecnico, che però deve assolutamente cambiare mentalità e iniziare a costruire una Nazionale di tutt’altro piglio.