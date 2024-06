Balotelli se la ride, l’ha fatto dopo l’eliminazione dell’Italia: messaggio a Spalletti? (FOTO)

Brutta eliminazione dell’Italia dall’Europeo per mano della Svizzera, arriva il messaggio a sorpresa da parte di Mario Balotelli: punge Spalletti?

Una sconfitta che fa male e farà male per molto tempo, quella rimediata dalla Nazionale Italiana negli Ottavi di Finale di Euro 2024. Decisamente più forte e organizzata la Svizzera, che si è imposta per 2-0 grazie alle reti di Freuler e Vargas, ma il risultato sarebbe potuto essere anche più pesante senza le parate di Gianluigi Donnarumma e altri errori sotto porta degli elvetici. Un’eliminazione che sancisce il fallimento sportivo della Nazionale Italiana di calcio, di tutto il movimento nostrano e soprattutto del CT Luciano Spalletti. Il commissario tecnico è finito sul banco degli imputati per non aver saputo dare una vera idea di gioco alla squadra, ma anche per le convocazioni che fin dal primo momento non avevano convinto.

Luciano Spalletti ha provato a giustificare la disfatta con la scarsa condizione fisica della squadra e per la poca conoscenza dei calciatori a sua disposizione. La realtà dei fatti però racconta di un Europeo preparato malissimo e una squadra, l’Italia, senza un’organizzazione di gioco né idee.

Balotelli pubblica i sui gol a EURO2012, messaggio a Spalletti per la mancata convocazione?

Come detto, inoltre, anche le convocazioni sono finite sotto accusa. Non solo da parte dei tifosi, ma anche dagli stessi calciatori rimasti fuori dal giro dell’Europeo. Prima Matteo Politano, attaccante del Napoli, poi Luigi Immobile, fratello di Ciro e attaccante della Lazio, si sono scagliati sui social – con messaggi velati – contro le scelte di Spalletti.

A loro si è unito anche Mario Balotelli, che attraverso una Instagram Stories ha pubblicato il video della sua doppietta alla Germania ad Euro 2012. “Repeat” ha scritto come didascalia alle immagini. L’attaccante – tra le altre – ex Inter, Milan e Manchester City, oggi all’Adana Demirspor, avrebbe voluto un’opportunità per questo Europeo dopo aver fatto una buona stagione in Turchia. In 16 gare giocate ha infatti realizzato 7 gol e 1 assist, con una media gol di una rete ogni 135 minuti giocati. Decisamente non male. Spalletti, però, non l’ha mai preso in considerazione, così come era successo con Roberto Mancini per quella famosa partita contro la Macedonia che di fatto estromise l’Italia dall’ultimo Mondiale.

Ovviamente la disfatta azzurra a Euro 2024 non è dipesa da un singolo e un solo giocatore di certo non avrebbe cambiato le sorti della spedizione italiana. Il problema che Spalletti – se dovesse essere confermato in panchina – dovrà cercare di risolvere, sarà anzitutto quello del gioco e della fiducia che in questa squadra è sembrata totalmente assente.