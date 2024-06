Nico Williams, che rivelazione sulla sfida con Di Lorenzo: “L’ho capito da subito”

Nico Williams ha svelato un retroscena sulla sfida con il terzino del Napoli Di Lorenzo durante Italia-Spagna.

La gara fra Italia e Spagna ha rappresentato un deciso passo indietro in tutte le certezze accumulate dagli azzurri di Spalletti durante il debutto contro l’Albania. La sconfitta è avvenuta di misura per 1-0, ma solo grazie agli interventi prodigiosi di Gigio Donnarumma, che più volte hanno impedito l’allargarsi del passivo. Per fortuna, il pareggio last minute di Zaccagni contro la Croazia ha permesso ugualmente alla Nazionale di potersi qualificare agli ottavi di finale e evitare una clamorosa eliminazione ai gironi.

Restano però tutte le polemiche accumulate in queste prime deludenti gare: dal gioco scadente offerto, ai continui cambi tattici di Spalletti, fino ad arrivare alle deludenti prestazioni di alcuni calciatori che erano considerati dei veri e propri leader della spedizione azzurra. Fra questi, spicca senza dubbio il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo.

Nico Williams svela tutto: le parole sulla sfida con Di Lorenzo

Il terzino è stato autore di una partita incredibilmente deludente soprattutto nella sfida con la Spagna, in cui è stato surclassato dalle accelerazioni e dai dribbling dell’avversario Nico Williams. Proprio l’attaccante dell’Athletic Bilbao, che si era detto prima della gara un po’ timoroso rispetto alla sfida con l’avversario, ha svelato come è riuscito poi a stravincerla nel corso della sua intervista al quotidiano Marca.

Williams ha premesso di aver affrontato la sfida molto motivato e di essere stato, quindi, contento di affrontare un grande calciatore sino a quel momento visto solo in tv. Ha poi rivelato i retroscena dietro alla sua gara: “Dal primo momento ho capito che dovevo affrontarlo. Se lo avessi fatto, sarebbe molto più semplice in seguito. Così è stato. L’ho affrontato e lui si è già tirato indietro“.

Lo spagnolo non ha esitato, quindi, ad esaltare la sua gara: “Il gioco uno contro uno è molto mentale. Anche all’estremo, perché se non te ne vai una volta ci pensi di più e non lo affronti allo stesso modo. La verità è che ho fatto una partita spettacolare. Ora voglio continuare su questo livello”. Insomma, il calciatore dell’Athletic Bilbao è riuscito davvero a trovare il modo giusto per mettere in difficoltà il terzino del Napoli e ha fatto un gran figura e ha anche rivelato una grandissima fiducia in sé stesso e non ha trovato giri di parole nell’esaltare le sue meravigliose giocate nella sfida contro l’Italia di Spalletti.